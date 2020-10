Camila Recabarren se la juega con drástico cambio de look: "Iba por la calle y me gritaban Tonka"

El corte pixie volvió para quedarse. El año pasado tentó a Tonka Tomicic y hoy es el turno de Camila Recabarren. La ex chica reality aprovechó su estadía en la capital para visitar al estilista Daaniel Correa Duran, quien está detrás de su nueva imagen.

A través de stories de su cuenta oficial de Instagram, la modelo compartió varios registros del proceso donde se aprecia cómo le cortan su frondosa melena. “Demasiado apego. Adiós con todo, libre soy, libre soy”, escribió junto a una imagen del pelo en el piso.

Su cambio fue drástico, y por lo mismo estaba muy nerviosa previo a mostrar su renovado look con sus seguidores. Sin embargo, una vez hecho, se dejó ver feliz e incluso bromeó al respecto. “No me gustó el nuevo corte de pelo porque iba por la calle y me gritaban ‘Tonka, Tonka’”, manifestó.

“Mi cuerpo es mi casa y en mi casa yo mando”



Horas más tarde subió una instantánea a su feed luciendo su nueva cabellera y escribió un potente mensaje junto ella. Camila dejó en claro que no le importan las críticas o comentarios alusivos a su decisión.

“Mi cuerpo es mi casa y en mi casa yo mando. Cuidado que voy Almada. Que libreeeeeee, amo la libertad de poder elegir y sentir siempre desde el alma”, fueron sus palabras.

La publicación acumula más de 250 mil “me gusta” y cientos de elogios hacia la ex Miss Chile. Entre ellos destacan Mariana Di Girolamo, quien tiene este mismo corte de pelo, Antonella Ríos, Princesa Alba, Carolina Soto y Yuli Cagna.