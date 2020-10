"No nos pongamos giles": Camila Recabarren pide que dejen de buscarle parejas

Camila Recabarren ya se cansó y se lo hizo saber a sus más de dos millones de seguidores en Instagram, porque: no quiere que le busquen más parejas. Esto después de que en agosto pasado confirmó que terminó su relación con Dana Hermosilla.

El descargo a modo de petición lo hizo por medio de las historias de su perfil, donde se le vio en un boomerang poniendo los ojos blancos, como intentando transmitir lo cansada que está de las eternas proyecciones que hacen sobre sus intereses amorosos.

"Dejen de buscarme parejas… parejas ni piernas. No todos los que se me acercan o comparten conmigo son algo mío, piches, no nos pongamos giles", lanzó la modelo.

Pero su posición no se quedó ahí, porque remató el mensaje explicando que "Ahora estoy soltera eso sí. Por un tema también de lo que está pasando, de la distancia, de que yo tomé la decisión de venirme al Valle pensando en mi hija y en mi mamá".

Curiosamente, en la previa a tales dichos, la misma Recabarren indicó que "ando como lokita me enamoro de todo lo que veo miro toco y hago. Pero muy asexuada a la vez. jajajaja me amo en todas chemimare!!".

Esta fue la publicación de Camila Recabarren: