Todo el mundo estaba impresionado con la intensa historia de “El juego del Calamar”, la cual se estrenó el pasado 2022 en Netflix y se volvió increíblemente popular en todo el mundo, a pesar de que su elenco era integrado por artistas poco conocidos. Tan fue el éxito que, el creador de la serie dio por confirmada una segunda entrega. No obstante, pareciera que la idea creativa de la producción ha llamado la atención en Estados Unidos, ya que existen rumores de un remake de aquel país. Revisa qué se sabe sobre esto a continuación.

¿Hay un remake de El Juego del Calamar?

Todo esto se dio a conocer, ya que en The Hot Mic, informaron que un remake estadounidense ya está siendo planeado por Netflix. Además, hoy se ha reportado el proceso de creación de una nueva versión de El juego del Calamar en estudios de Hollywood; aunque no existan más detalles de la producción, se destaca que Netflix ya se encontraba trabajando en un proyecto tipo reality show con el concepto de la serie, el cual también ha tenido polémicas debido a supuestos abusos y maltratos por parte del estudio. Hasta el momento, no existe fecha de estreno, tampoco para el remake estadounidense.

¿Tendrá exito? Bueno, eso solo lo sabremos si existe una confirmación oficial de la ficción y cómo será la reacción de los seguidores de la producción coreana.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de El Juego del Calamar en Netflix?

Lo más probable es que la serie tenga su estreno en 2024. En conversación con The Times de 2021, Dong-hyuk habló sobre sus planes para la segunda temporada de la serie, diciendo: "Mientras escribía la primera temporada, pensé en las historias que podrían ser parte de la segunda temporada si llegara a existir; una de ellas sería la historia del Frontman".