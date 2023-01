Gossip Girl se estrenó en 2007 y finalizó en 2012, luego de 6 exitosas temporadas que sin duda marcaron a una generación con la historia de la vida de los privilegiados adolescentes en el Upper East Side de Manhattan en Nueva York.

Años después de finalizada la historia, HBO Max anunció que realizaría un reboot de la serie con un nuevo grupo de adolescentes millonarios los que serían atormentados por una nueva Gossip Girl.

XOXO Gossip Girl

Malas noticias hay para los fanáticos del reboot de “Gossip Girl” y es que HBO Max decidió no renovar la serie para un tercer ciclo. Hay que recordar que la serie se anunció en la plataforma como un gran estreno que iba a mostrarnos a otro grupo de adolescentes pertenecientes al Upper East Side de Nueva York, los que eran perseguidos por la figura de Gossip Girl.

A pesar de que la serie fue renovada para una segunda temporada, debido al éxito que tuvo el primer ciclo en su estreno en la plataforma de streaming, la temporada no fue precisamente la mejor, ya que a muchos no les gusto la forma en la que se dió la trama en sus inicios, además la nueva temporada no recibió los resultados esperados.

Mediante un comunicado HBO Max informó a los fanáticos la decisión de no renovar la serie para un nuevo ciclo.

“Estamos muy agradecidos con el showrunner/productor ejecutivo Joshua Safran y los productores ejecutivos Stephanie Savage y Josh Schwartz por traernos de vuelta al Upper East Side y todos los escándalos en Constance Billard“, se leía en el documento.

“Aunque no estamos avanzando con una tercera temporada de Gossip Girl, les agradecemos por los atractivos triángulos amorosos, las puñaladas por la espalda calculadas y la moda impecable que esta serie trajo a una nueva audiencia”, finalizaron.

La plataforma no dió más detalles de la decisión de no renovar la serie, a pesar de que este segundo ciclo contó con mucho mejor recibimiento de parte de la audiencia.

¿Hay esperanza?

Joshua Safran, showrunner y productor ejecutivo de Gossip Girl, compartió en sus redes sociales el que sería el “chisme” sobre la cancelación de la serie, comunicando a los fanáticos de la cancelación de la chica indiscreta.

Agradeciendo a todo el equipo, Safran dejó abierta la puerta para continuar la serie y es que agregó que “actualmente estamos buscando otro hogar” aseguró, aunque reconoció que “eso podría resultar una batalla cuesta arriba, y si este es el final, al menos salimos en lo más alto de las alturas”.

“Gracias por mirar y espero que sintonice el final el próximo jueves para ver cómo se une todo”, finalizó.