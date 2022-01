La periodista de Zona de estrellas Cecilia Gutiérrez entregó detalles sobre el supuesto encuentro entre la ex participante de Amor a Prueba y el futbolista nacional.

Hace algunas semanas se dio a conocer la triste noticia sobre el quiebre entre la ex participante de El Discípulo del Chef e hija de Marcelo Chino Ríos, Constanza Ríos y el defensa de la selección nacional, Guillermo Maripán. Sin embargo, rumores apuntan a que el jugador del As Mónaco estaría actualmente involucrado con una conocida modelo y ex chica reality.

Luis Mateucci, ganador del reality Volverías con tu Ex, compartió distintos registros de su viaje a Francia, en donde aparecía junto al deportista nacional. Pero, los rumores se encendieron luego de que en otra de sus historias de Instagram apareciera Aylen Milla.

"Cafecito tranquilo en Mónaco y vean a mi prima, ¿sos vos enserio? ¿sos vos que estás aquí en Mónaco?", señaló Mateucci en el registro.

En medio de los rumores, la periodista Cecilia Gutiérrez compartió nueva información a través de sus redes sociales, en donde revela que la ex participante de Amor a Prueba fue de sorpresa a Mónaco a visitar al jugador de la Ligue 1.

“Aylén Milla y Maripán juntos en Mónaco. Estuvieron toda la semana juntos en el hotel Mandarín en Santiago, y en una fiesta en Espacio Riesco, Aylén llego de sorpresa a Mónaco”, señaló la comunicadora.

Revisa el registro a continuación.