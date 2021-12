El actor Álvaro Morales se convirtió en el último eliminado de El Discípulo del Chef en 2021, después de que su equipo perdiera en las dos instancias del episodio que se emitió este jueves.

Después de que el equipo rojo de Sergi Arola se impusiera nuevamente en la primera prueba, los verdes de Ennio Carota y los azules de Carolina Bazán tuvieron que enfrentarse en los duelos de eliminación.

En la instancia tuvieron que ofrecer distintas preparaciones con pan.

Una vez concluida la prueba, fueron los aspirantes de Carota quienes se llevaron el triunfo, salvando a Perla Ilich; mientras que Bazán tuvo que despedir al icónico intérprete de Iorana.

El Discípulo del Chef: ¿Qué dijo Álvaro Morales al ser eliminado?

"Siempre habrá otra oportunidad", fueron las amables palabras que lanzó en. Primer lugar Morales, luego de conocer el veredicto de Sergi Arola que lo terminó condenando.

Pero antes de irse, Álvaro también advirtió que "la gracia que tiene la cocina es que nos permite transformar nuestros errores en aciertos y nos trata a todos por igual, así que fue un placer haber estado con ustedes".

Intentando alivianar el momento, Bazán recurrió a su particular humor y comentó: "Pucha, no me lo esperaba, porque obviamente sino habría puesto a Joche".

Eso para luego resaltar que "son bromas, pero sí le tenía mucha fe a Álvaro, le dimos con todo, ha sido más que un placer volverte a tener en el equipo azul, y la hemos pasado muy bien juntos. Fue cortito, pero intenso".