Luis Mateucci recuerda su relación con Oriana Marzoli: "Yo me enganché a primera vista"

El recordado chico reality y cantante, Luis Mateucci, recordó su paso por los programas de competencia y telerealidad de nuestro país, además de su relación con una de las participantes más polémicas que han pasado por los programas chilenos, la española Oriana Marzoli.

En el programa de redes sociales, "Lo bueno, lo malo y lo feo" que conduce Francisco Halzinki, Mateucci mencionó sobre su relación con Marzoli, a quien conoció en el reality de Mega "Volverías con tu Ex", que "yo me enganché a primera vista con Oriana, me gustó a primera vista".

El trasandino y la española resultaron ganadores del programa y luego volvieron a encerrarse juntos en "Doble Tentación", donde Oriana fue retirada de la competencia antes de la final.

“Yo no la había visto, no tenía ni idea, no sabía a dónde venía. Cuando llegué y vi las repercusiones que tenía esto, no me imaginé que venía a un programa de ese rango. Siempre se lo digo cuando andaba con Oriana en Londres, París, Nueva York” Indicó el interprete de "Mi Ex"

Luego señala “A mí me hablaban tan mal de Oriana, algo tan de show. Hasta los últimos días del reality yo no le creía. Porque me hablaban tan mal, todo el mundo. La misma Bárbara (Córdoba) antes de entrar al reality hablábamos por teléfono. Ella estaba en un hotel y nosotros estábamos en otro. Yo conocí a Joaquín Méndez y ella conoció a Gala Caldirola, a Oriana.

“(Córdoba le decía de Oriana) Que ‘ésta no sabes lo que hizo en el hotel’, que ‘devolvió la comida’, me hablaban todo tan mal y yo no sabía ni quién era. Nunca nadie me había dicho nada positivo. Me costaba creerle, hasta desconfiaba que le gusté realmente o si era puro show”

Sobre que era lo que más le llamaba la atención de Marzoli indico que “su físico. Me gustaban así rubiecitas flaquitas, chiquititas. Tuve de todo tipo de novias, pero soy más de ese prototipo de chica”

Y entre lo que menos le gustaba de su ex pareja, respondió que "era una niña. Su forma de ser me gusta por un lado, es una chica que dice las cosas como las piensa, no se anda con vueltas. Pero es muy niña, según ella sigue teniendo 17 años y está bien para un reality, pero para la vida cotidiana ya no se puede”.