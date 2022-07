La tercera entrega de la película dirigida por James Gunn traerá de regreso a Peter Quill y toda la pandilla en nuevas aventuras, pero antes harán su aparición en Thor: Love and Thunder.

James Gunn es uno de los directores más cotizados del último tiempo. Es que luego de llevar a cabo The Suicide Squad y Peacemaker, se concentró en desarrollar lo que promete ser el próximo gran éxito de Marvel: Guardianes de la Galaxia 3.

Si bien, por ahora no se conocen mayores detalles de la trama, ni mucho menos la fecha de estreno, se sabe que la producción protagonizada por Chris Pratt, Zoe Saldana, Vin Diesel, Dave Bautista, Bradley Cooper, Sylvester Stallone, Will Poulter, entre otros, concluyó en mayo, por lo que pronto podríamos conocer nuevas novedades.

Sin embargo, antes de esto, los queridos Guardians of the Galaxy harán su aparición en Thor: Love and Thunder, película que debutará este jueves en los cines nacionales, y también tendrán un Holiday Special a fin de año.

Tras esto, el futuro de los antihéroes es completamente incierto. De hecho, algunos de los actores principales de la saga como Chris Pratt, han manifestado que esta podría ser su despedida de Marvel.

¿Por qué Chris Pratt dejaría Marvel luego de Guardianes de la Galaxia 3?

En una reciente entrevista con Men's Health, el actor expresó que Guardianes de la Galaxia 3 podría ser su último adiós a Marvel.

"Siempre quieres ser consciente de lo que vives y poner mucho esfuerzo en experimentar el momento. Aceptas que esto se va a acabar y quieres asimilarlo. Solo puedes conseguirlo viviendo el presente, así que eso es lo que hago", dijo Pratt.

El intérprete de Star-Lord agregó "El otro día, Russel Wilson, el mariscal de campo de los Seattle Seahawks, fue enviado a jugar a Denver. Lleva en Seattle los últimos diez años, como mi tiempo en Marvel Studios.La emoción de la última década está llegando a su fin. Momentos como este duelen".

"En realidad, no sé qué vendrá después. Preguntas si estoy conscientemente pasando página, pero sencillamente la página está pasando. Tanto si quiero como si no, mi tiempo ha terminado", reveló el actor sobre su final en el UCM y la incertidumbre del futuro.

Chriss Pratt se unió a Marvel en 2014 y hasta el día de hoy ha interpretado a Petter Quill también conocido como Star-Lord.