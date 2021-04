Grey's Anatomy vuelve a sorprender y trae de regreso a una de las parejas más queridas de la serie

Casi 18 años al aire y Grey's Anatomy continua sorprendiendo a sus seguidores con nuevas historias y giros inesperados. Esta nueva temporada sin embargo, ha jugado con la nostalgia de los fanáticos al traer a personajes fallecidos de regreso a la ficción.

Si pensaste que el regreso de McDreamy y George O'malley a la serie seria lo más impactante que ocurra en la nueva temporada, te equivocaste. Ya que en el capítulo de ayer se reveló el retorno más esperado, el de un personaje que rompió el corazón de todos quienes miran la serie cuando partió.

Hablamos de Lexie Grey (Chyler Leigh) y Mark Sloan, la hermana menor de Meredith y el mejor amigo de Derek fallecieron en la temporada 8 y el comienzo de la temporada 9 tras las secuelas que les dejo el accidente aéreo que afectó a varios miembros del equipo de Seattle Grace-Mercy West.

La muerte de la pequeña Grey y McSteamy golpeó a los fans de la serie quienes no pensaron que una de las parejas más queridas de la serie tuviera tan trágico final.

En la temporada actual, Meredith (Ellen Pompeo) está en coma debido a complicaciones con el Covid-19 y durante este tiempo inconsciente a tenido sueño con seres queridos que ha perdido, entre esos su esposo Derek Shepherd (Patrick Dempsey) y su amigo George O'malley (T.R Knight), tras esto los fans de la serie pedían el regreso de Lexie. Lo que finalmente se cumplió, ya que Little Grey se le aparece a Meredith en su sueño, mientras está en la playa.

Lo que no se imaginaban era que lexie no regresaría sola, si no con su eterno enamorado Mark Sloan. Quien conversa con Meredith acerca de su familia y las cosas que dejo pendiente.