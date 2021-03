Grey's Anatomy | Showrunner de la serie explica la decisión detrás de la muerte de querido personaje

Una noticia que nadie esperaba impactó a los fans de Grey's Anatomy, quienes debieron despedirse del querido Andrew DeLuca, quien falleció luego de haber sido apuñalado por una traficante de personas. La escena caló hondo en los seguidores de la serie quienes jamás imaginaron el final del personaje de Giacomo Gianotti.

DeLuca trató de ser salvado por Owen Hunt(Kevin McKidd) y Teddy (Kim Raver), sin embargo termino desangrándose en la mesa de operaciones. Al final de episodio, el cirujano se encuentra con Meredith en la playa y se despiden, antes de irse finalmente con su madre, quien lo estaba esperado.

En una conversación con EW, la showrunner del programa, Krista Vernoff, habló acerca de la decisión de eliminar al personaje de la serie.

"No hubo una decisión de matar al personaje ni una discusión sobre cómo lo vamos a matar. Literalmente, me vino a la cabeza toda la imaginación de DeLuca siguiendo a la traficante sexual fuera del hospital, siguiéndola por la ciudad, negándose a ceder, y siendo golpeado en el estómago en cierto punto por un colega suyo a quien él no lo vi venir y caer". indicó.

Luego agrega: "Crees que lo golpearon y luego te diste cuenta de que lo apuñalaron y eso se traslada a Grey's Anatomy y visita a Meredith en la playa. Todo se descargó y yo estaba como, "Dios mío, ¿estamos matando a DeLuca?" Así sucedió. Nadie quería matar a DeLuca. ¡No quería matar a DeLuca! Pero cuando entré y dije: "Chicos, esta es la historia", todos dijeron: "Oh, sí, esa es la historia". Queríamos honrar el hecho de que no sentíamos que habíamos completado la narración del tráfico sexual y esto se sintió como la historia". Señaló Vernoff

Sobre la adición de una historia que involucra el trafico de personas, la showrunner señaló que "¡es impactante lo que está pasando ahí fuera! Y Giacomo está muy involucrado en la primera línea de esta situación, por lo que cuando comenzamos a contar esta historia la temporada pasada, estaba tan emocionado y tan agradecido de que íbamos a crear conciencia de esta manera.

Entonces, cuando le conté esta historia, estaba un poco feliz. Estaba emocionado de que DeLuca iba a morir de esta manera valiente y noble que también va a seguir creando conciencia sobre este tema y también emocionado de que tuviéramos mucho cuidado de que no saliera como resultado de su crisis de salud mental. , que salió por su valentía y su certeza de que alguien tenía que detener a esta mujer." indicó.

Acerca de como se moverá la historia de Carina (Stefani Spampinato) tras la muerte de su hermano, Vernoff indicó que pasará momentos muy dramáticos para el personaje en los capítulos que vienen.

"Es un arco de dolor. Ese es su hermano menor, es devastador, tengo escalofríos en todo el cuerpo cuando hablo de lo bien que lo interpreta. Es impresionante".

Esta historia, también afectará a Teddy y a Owen, quienes pensaron que habían salvado a DeLuca.

"Estás intuyendo una de las principales historias que contamos en el futuro, que es que todo el mundo tiene un punto de ruptura y esto podría ser solo de Teddy. Esta historia nos da la oportunidad de comenzar a desentrañar lo que aún no se ha contado en términos de por qué ha hecho algunas de las cosas que ha hecho en las últimas temporadas".

En el capítulo de la próxima semana se ve en el trailer que Derek regresa a la playa junto a Meredith, mientras el resto sigue lideando con la perdida de DeLuca.