Los nuevos capítulos del reboot de Gossip Girlestán a punto de llegar a HBO Max y con más drama que nunca. El servicio de streaming lanzó un adelanto de los episodios restantes anunciando además la fecha de estreno.

Recordemos que la serie tomó una pausa luego del estreno de su primera temporada culminando en el episodio seis.

¿Qué fue lo más llamativo del tráiler? El apasionado beso entre la ex pareja Julien Calloway (Jordan Alexander) y Obie Bergmann (Eli Brown). Situación que sucede en paralelo con la relación actual de Obie con la hermana de Julien, Zoya Lott (Whitney Peak).

"A veces la gente buena hace cosas malas y no se da cuenta hasta que es demasiado tarde", le dice Julien a Obie. "Lo que pasó fue sólo un eco, somos amigos", le señala la joven, pero al parecer ese no sería el fin ya que Obie le comenta: "No, los amigos no hacen lo que nosotros hicimos".

En un momento, Julien y Obie son fotografiados compartiendo otro beso, que hace suponer que será plasmado en el portal Gossip Girl.

"No somos hermanas, no somos amigas", dice Zoya. "No somos nada. No hay vuelta atrás de esto", le dice tajante al enterarse de lo sucedido.

Aparte del quiebre familiar y nuevos sucesos en el triangulo amoroso principal, el adelanto muestra la situación entre Audrey Hope (Emily Alyn Lind), Max Wolfe (Thomas Doherty) y Aki Menzies (Evan Mock), quienes continúan explorando su relación, sumado a que Max también tiene que lidiar con la ira de su maestro Rafa Caparrós (Jason Gotay), con quien tuvo un romance.

"Ten cuidado", advierte Rafa. Audrey también parece estar explorando otra perspectiva romántica fuera de Aki y Max. Antes de besar al desconocido, Audrey dice: "Ahora, por lo que quiero".

Además, para tristeza de los estudiantes, Gossip Girl continua en auge y el blog consiguió cobertura en The New York Times y CNN.

"Podrías arruinar la vida de un niño", dice la profesora de inglés Kate Keller (Tavi Gevinson) en la narración.

Gossip Girl se estrenó en HBO Max en julio y se emitió casi nueve años después de que el programa original protagonizada por Leighton Meester y Blake Lively concluyera sus seis temporadas en 2012. Ambos programas se basan en la serie de libros del mismo nombre de la autora Cecily von Ziegesar.

La temporada 1 de Gossip Girl regresa el 25 de noviembre en HBO Max.