El periodista deportivo Gonzalo Fouillioux se refirió a la divertida intervención que realizó el ex chico reality José Luis Concha, mejor conocido como Junior Playboy en el programaTodos Somos Técnicos de TNT Sport.

Todo ocurrió mientras en el espacio realizaban las habituales trivias, por lo que Marcelo Toby Vega, decidió llamar al ex participante de 40 o 20 para pedir su ayuda, pero como ya lo caracteriza, el joven dejó su impresión en el programa.

Fiel a su estilo, Junior dejó a todos los integrantes sin poder contener la risa, ya que cuando salió al aire no encontró nada mejor que sorprenderlos con un baile.

El ex Amor a Prueba se puso a bailar frente a las cámaras ante las risas de los integrantes del espacio quien inicialmente comenzaron a pedir “la polera”.

“Muestra las calugas”, le gritó Toby Vega, a lo que inmediatamente el ex chico reality aceptó y comenzó a bailar.

Reacción de Gonzalo Fouillioix

El periodista no pudo controlar las risas frente a lo que estaba viendo en pantalla. El ex Amor a Prueba terminó su actuación en ropa interior, mientras el panel no paraba de soltar carcajadas.

Sobre esto, Gonzalo Fouillioix señaló a Redgol: “Bueno el momento surge de los viernes del quizz donde hay opción de llamado telefónico y la producción siempre tiene sorpresas”. comenzó señalando.

“En este caso fue Junior Playboy que era el comodín de Toby Vega y rápidamente hubo un contagio de risa porque a los cinco segundos empezó con su baile”, señaló el comunicador.

Agregando que el momento se convirtió en uno memorable dentro del espacio. “Era imposible parar de reírse. Creo que ha sido uno de los momentos más divertidos y fuera de contexto de Todos Somos Técnicos”, concluyó.