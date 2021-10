Junior Playboy dejó a todos sus seguidores sorprendidos al mostrar el más reciente obsequio que recibió gracias a una amiga.

El ex participante de Amor a Prueba le contó a sus seguidores que le regalaron un Play Station 5 y que la persona que se lo entregó junto todos los bonos provenientes del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que recibió para comprárselo.

“Saben mi amiga personal Paula juntó todos los IFE del gobierno de Chile para darme un gran regalo”, comenzó señalando en el registro.

Asimismo agregó que se siente muy contento con el presente: “El mejor regalo que podía recibir en este 2021, después de pasarlo no muy bien me llega la alegría y felicidad a mi ser, cerrando un año duro en lo general, me siento bendecido y doy las gracias”.

“Te pasaste, cómo haces esta locura… me mataste. No puede ser, me dejaste sin palabras (...) no tengo palabras, solamente agradecimiento y creo que con esfuerzo, esto me llego de maravilla”, expresó el ex participante de 40 ó 20.

