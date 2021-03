"Como Mi Pobre Angelito...": Un emocionado John Boyega celebró solo su triunfo en los Globos de Oro 2021

El actor John Boyega fue uno de los primero en ganar en la ceremonia de entrega de los Globos de Oro 2021 y lo tuvo que celebrar solo.

El intérprete se quedó con el reconocimiento de Mejor Actor Secundario en una Serie, Serie Limitada o Película para la TV por su actuación en la película antológica de Steve McQueen, "Small Axe".

Poco después de conocer que había ganado hizo un live en Instagram donde se mostró completamente emocionado por la noticia, pero también advirtió que estaba viviendo el momento completamente en solitario, desde su hogar.

"Ha sido una noche placentera. Ni siquiera lo pensé... Amo a los otros nominados, a quienes ni siquiera les demostré suficiente amor. Pero la verdad es que ni siquiera lo esperaba. Así que gracias, gracias, gracias", explicó Boyega.

Y luego añadió casi al borde de las lágrimas de emoción: "Ni siquiera sé qué decir. Así que gracias. Todos me han apoyado desde el principio. Han habido obstáculos en el camino, pero siempre me han mostrado amor. Olvidé decir eso cuando me estaba volviendo loco".

"Amor y apreciación. Estoy completamente solo, no tengo a nadie con quien celebrar. Estoy como Mi Pobre Angelito. ¿Pero saben qué? Está todo bien", concluyó.

También le dedicó palabras a Daniel Kaluyaa porque haberse quedado con el premio a Mejor Actor Secundario por "Judas and the Black Messiah".