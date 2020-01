Gianluca presenta su más reciente EP "Flotando"

Gianluca cumplió con su palabra de lanzar nueva música durante este verano y este viernes presentó el EP "Flotando Remix".

La producción contempla una reversión ya conocida de Swae Lee con Drake "Won't Be Late (Spanish G Mix)", además de un cover para "Tu Verdad" de J Balvin y una nueva mezcla del sencillo "Yin Yang", que debutó el año pasado y que ahora trae la novedad de incorporar a Princesa Alba.

"Creo que ambas adaptaciones entran en el mundo de 'Flotando' porque son canciones bailables y elegantes. 'Tu Verdad' es el primer cover que hago y 'Won't Be Late' me lleva de regreso al ejercicio de hacer remixes en español, que es algo genial de hacer y que hace tiempo no hacía. Es como empezar todo de nuevo", indicó el artista sobre su nuevo trabajo.

Además, añadió que para la nueva versión de "Flotando", "la participación de Princesa Alba le da un tono más pop y divertido a la canción, porque es como una conversación fluida. Además, sale justo un año después de 'Summer Love'".

Escucha el EP aquí: