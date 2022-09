Cada semana son múltiples los hits debutantes de la música urbana tanto en Chile como en Latinoamérica en general. En RedCarpet de RedGol te presentamos un resumen con los principales estrenos del género que darán que hablar en los próximos días.

Entre los temas destacados que debutaron esta semana están lo nuevo de Gianluca, Mike Towers y el retorno de Chris Jedi, entre otros.

El género no da tregua a las audiencias y acumula miles de reproducciones en las plataformas digitales. Pero los sonidos se renuevan cada siete días para mantener en alto un movimiento que no deja de presentar exponentes, diversas propuestas y melodías.

Por eso, aquí rescatamos las principales novedades que reventarán tus audífonos en el futuro cercano.

¿Cuáles son los estrenos musicales de la semana?

Gianluca - Las Vegas

Este single reflexiona en torno a sentimientos tales como el fracaso, agotamiento y frustración que surgen en el largo camino de intentar mantener una relación fallida, haciendo una alegoría a lo agotador que puede llegar a ser apostar todo como en un juego en Las Vegas. "Tiene que ver con estar cansado de esperar una chance por algo que ya no va a pasar. Te das cuenta de que no hay que seguir buscando una relación que no funciona", dijo el artista.

Myke Towers - Luces de Neón

En el tema, una cautivadora melodía cargada de sintetizadores establece los fundamentos para la identidad de la canción mientras se entrelaza con un hipnótico y tentador ritmo de reggaeton. Hipnotizado por su protagonista femenina en esta lujuriosa historia, Towers confiesa sus fuertes deseos a través de los versos de su sensual juego de palabras.

Chris Jedi feat. Young Miko y Lunay - Condado

La canción es un regalo para Puerto Rico y el mundo a través de la celebración de Condado; un lugar encantador conocido por sus hermosas playas, restaurantes inigualables, bares, hoteles y otros espacios dedicados a la alegría y la sensualidad.

Micro TDH feat. Mau y Ricky - La Chama

"Quise crear una canción que representará la idiosincrasia venezolana a través de su lenguaje y en las palabras que más utilizan dentro de él. ‘La Chama’ es una clara parte del coloquio venezolano además de qué las mujeres, las chamas venezolanas, son de lo más hermoso que tiene Venezuela. Así que fue una gran oportunidad para hacer que se apropie más nuestra cultura con esta canción y para que la gente de Venezuela y el mundo se pueda sentir más identificada con nuestra cultura", indicó Micro TDH.