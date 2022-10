Cada semana son múltiples los hits debutantes de la música urbana tanto en Chile como en Latinoamérica en general. En RedCarpet de RedGol te presentamos un resumen con los principales estrenos del género que darán que hablar en los próximos días.

Entre los temas destacados que debutaron esta semana están lo nuevo de los chilenos Soulfía y Gianluca, además de un remix presentado por Elena Rose junto a Becky G, Tini, Maria Becerra y Greeicy, entre otros.

El género no da tregua a las audiencias y acumula miles de reproducciones en las plataformas digitales. Pero los sonidos se renuevan cada siete días para mantener en alto un movimiento que no deja de presentar exponentes, diversas propuestas y melodías.

Por eso, aquí rescatamos las principales novedades que reventarán tus audífonos en el futuro cercano.

¿Cuáles son los estrenos musicales de la semana?

Soulfia - Loli

Soulfia presenta nuevo video musical de la mano de la directora Javiera Eyzaguirre: Loli. La artista explica que "este video para mí fue muy especial, era un desafío mostrar esta faceta mía más juguetona en la que era solo yo en cámara, algo que al principio pensé me costaría hacer, pero ya en el rodaje me sentí súper cómoda y empoderada. ¡Espero que a todas mis Panteritas les guste mucho el video, y lo disfruten muchísimo!".

Gianluca feat. Fuka - Caí en tu juego

"Hace tiempo tenía ganas de sacar un reggaeton romántico, con ricas melodías bajo el contexto de la playa. Me gusta mucho la playa y todo ese ambiente, esta es una canción muy de ese estilo, de calorcito", comenta Gianluca.

Elena Rose, Becky G, Tini, Maria Becerra y Greeicy - La Ducha Remix

Derrochando sensualidad en cada segundo, la canción es un tema en el cual las mujeres podrán sentirse liberadas sexualmente. La letra habla sobre lo que pasa por la cabeza de una mujer mientras se encuentra en la ducha, pensando en ese chico que la trae loca. Con sus poderosas voces y estilos musicales que distinguen a cada una de la otra, las reconocidas estrellas cuentan su experiencia bajo la ducha desde su punto de vista y lo que imaginan cuando no están con su contraparte.

John C, L-Gante y EL Jordan 23 - M3

"Mami, yo hago la mía desde los 16", canta John C en este tema que orbita entre el turreo y el trap. También L-Gante asegura "la boca les callé a los que me criticaron", desafiando a quienes suelen juzgarlo, y a la vez celebra el nuevo tema cantando: "la wachas se vacilan este flow que trajo John C pa' la calle y pa' los barrios bajos". Jordan 23 también corona: "en el boliche hago party, cuando aterriza el chileno".

Silvestre Dangond, Reik, Boza - Sé Que Estás Con Él

"Me siento muy contento con el resultado de este nuevo disco, me divertí mucho y admiro a cada uno de los artistas que colaboraron conmigo, incluyendo a mi hijo quién me tiene sumamente orgulloso. Espero que lo disfruten y se gocen todas las canciones", expresó Silvestre.