¡Nunca lo habían escuchado! Youtubers vuelven a convertir en éxito un clásico de Phil Collins

Ese sOlo inolvidable de batería era completamente desconocido para ellos y ahora han hecho que se disparen las ventas de la canción "In the Air Tonight". Se trata de los gemelos youtubers conocidos como TwinsthenewTrend, quienes con 22 años se han convertido en el más reciente éxito viral por su reacción al escuchar por primera vez ese clásico de Phil Collins.

Tim y Fred Williams subieron a Youtube el pasado 27 de julio su video reacción a la canción del ex baterista de Genesis y el clip se repartió sin parar por las redes sociales.

Los usuarios quedaron particularmente encandados con la genuina y graciosa respuesta del dúo al lengendario solo bien adentrado en el minutaje de la canción, por lo que terminaron compartiendo el material hasta llegar a superar las 4,2 millones de reproducciones.

"No voy a mentir, Phil, me convenciste con ese momento", indicó uno de los gemelos refiriendose al particular momento del track editado en el álbum debut solista de Collins, "Face Value".

Para el viernes y el sábado siguiente hicieron que se vendieran más de 4.600 copias digitales de la canción, comparadas con las decenas que se vendieron en las semanas previas.

Según Rolling Stone, la firma de mediciones Alpha Data indicó que en comparación con los dos días previos hubo un aumento del 1.100% en la comercialización del tema.

Lo curioso es que el alza se registró sólo en las ventas del tema en Estados Unidos y no tanto así en las reproducciones en las plataformas digitales, que pasaron de las 200 mil a las 240 mil desde mediados de julio a la fecha.

Los gemelos Williams alcanzaron tal nivel de popularidad, que en un video previo en el que se dispusieron a reaccionar al clásico de Dolly Parton, "Jolene", cobró nueva fuerza en redes sociales e hizo que la misma artista les respondiera de vuelta.