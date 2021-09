La ex chica reality "se aburrió" y salió al paso de los rumores.

¿Hay romance o no? Gala Caldirola aclara su relación con Iván Potro Cabrera

Lo de Gala Caldirola e Iván Potro Cabrera juntos en Cancún no era un supuesto, sino que una realidad; pero no están solos, andan con un grupo de amigos. Además, la española ahora se encargó de dejar claro que no está en ninguna relación formal con nadie.

La periodista Cecilia Gutiérrez fue quien aclaró y aplacó los rumores del romance entre los participantes de El Discípulo del Chef, esto después de tomar contacto directamente con Gala Caldirola.

La ex chica reality incluso le permitió publicar parte de su conversación, diálogo que sostuvieron a través de mensajes privados de Instagram.

Antes de compartir la declaración de Gala, Gutiérrez expuso que "me han preguntado mucho por Gala Caldirola e Iván Cabrera. Se ha dicho que están pololeando porque han subido historias en los mismos lugares y ahora están de vacaciones con un grupo de amigos en Cancún. Bueno, hice la pega y hablé con ella".

¿Gala Caldirola tiene un romance con Iván Potro Cabrera?

Entonces, de acuerdo con la panelista de Zona de Estrellas, Caldirola "se aburrió, porque nunca sale a desmentir rumores, pero quiere decir esto. Está cansada de que a 6 meses de separada le cuelguen pololo".

Acto seguido la periodista compartió el mensaje en que Gala expuso que "sí, te autorizo a decir que yo no tengo una relación con nadie".

"Que soy una mujer soltera y libre de compartir con quien quiera pero no tengo una relación con nadie", sostuvo Caldirola, sin dar pie a dudas.

Si bien con esto descartó una relación formal con Iván Cabrera, no descarta acercamientos casuales o sin compromisos, no por nada resalta el tema de su libertad.