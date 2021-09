"Quedó la cag*": ¡El Discípulo del Chef no tuvo eliminado! Terminaron todos incómodos y furiosos...

El capítulo de este jueves de El Discípulo del Chef fue un caos absoluto. Después de que en una primera prueba tuvieron que concinar interiores y la mayoría de los aspirantes terminaron asqueados con la preparación, el programa de Chilevisión no tuvo un nuevo eliminado porque Ennio Carota no pudo definir ni a un ganador ni a un perdedor en los duelos.

Tras la preparación de los interiores, el equipo Rojo de Sergi Arola y el equipo Azul de Carolina Bazán se enfrentaron en los duelos, desafíos de tres estaciones en que tuvieron que preparar tortas.

El problema es que precisamente no dieron precisamente con lo que la prueba requería, precisamente porque les cambiaron las reglas a último momento. La producción dispuso que, tras el ingreso de nuevos participantes, tres parejas de cada equipo se enfrentaran con la creación de tortas selva negra, durazno manjar y piña con crema. Todo en apenas 60 minutos.

Peeeeeero... Las parejas tenían que cambiarse de estación cada 20 minutos, por lo que ninguna pareja terminaría de preparar la torta que le tocó en un principio. De ahí ya partió la incomodidad, por el poco tiempo y el nulo control que tenía sobre la preparación.

Hicieron lo que pudieron. Sin embargo, al final, la pareja de la Yu Hui y Víctor del equipo Rojo no alcanzaron a entregar bien la torta y, en el caso del equipo de Bazán, se les ocurrió "deconstruir" uno de los pasteles y Ennio Carota, ganador del desafío anterior y ahora evaluado, ni siquiera quiso probar la propuesta.

Al momento de establecer una decisión, Carota aseguró que "en honor a la verdad, siendo muy honesto y trasparente, para mí hoy, no hay ganador".

"Eso implica, Ennio, que esta noche habría dos perdedores, es decir, que habrían dos eliminados", puntualizó la animadora Emilia Deiber.

El Discípulo del Chef: La furia de Sergi y Carolina

Entonces, se desató el caos. "Pero ¿qué reglas son esas? Que nos conocemos hace tiempo, ¿qué tipo de reglas son estas?", espetó Sergi.

"Ennio, te vuelvo a preguntar, ¿quién es el ganador de estos duelos de eliminación?", insistió Deiber. "No existe un ganador. No hay ganador", insistió el chef.

En entrevista fuera de la cocina, Carota explicó que "para mí fue unánime, en el sentido de que no hubo ni ganadores ni perdedores. Es como una competencia de Fórmula 1 que por una lluvia torrencial se tuvo que anular la carrera y esto fue un poco similar".

"Esto tendríamos que volver a hacerlo de nuevo o hacer otra prueba. Porque en esto no podemos adjudicar ningún ganador. Por lo pronto, tampoco hay perdedores".

La decisión de eliminar a una persona de cada equipo no agradó para nada a Bazán y Arola.

"No creo que sea justo. Uno, porque no se probaron todas las tortas", dijo la cocinera. Mientras que el español insistió en que "no es culpa de ellos", apuntando a los participantes.

"La verdad es que prefiero irme yo. Si se tengo que echar al alguien por algo que no se pudo evaluar, creo que lo más justo es que me vaya yo", sentenció Bazán.

El Discípulo del Chef: ¿Por qué no hubo eliminado en el programa de Chilevisión?

Los aspirantes estaban nerviosos. "Ella estaba dispuesta a abandonar el programa en lugar de echar a uno de nosotros. Me pareció algo muy bonito de su parte. Habla del compromiso que tiene con nosotros también. Se da cuenta del esfuerzo que hacemos, de la empatía. Me encantó la verdad. Tenemos la mejor chef", comentó Gala Caldirola.

A esas alturas, Sergi estaba furioso, se soltó hasta su chaqueta de cocina, antes de gritar múltiples veces "¡esto es un cachondeo!".

"¡No te preocupes! ¡Yo me elimino yo! ¡Ya está! ¡Me elimino yo y fuera! Acabamos antes. El que ha hecho el ridículo soy yo", lanzó furioso Sergi.

"Literalmente, quedó la...", advirtió Luli. "¡La cagá!", completó la frase Víctor Díaz, "¿se puede decir eso o no? ¿Sí? Ahí quedó la cagá".

"Yo en un momento dije esto es show. Esto es tele. Pero después me di cuenta que no poh", alertó Iván Cabrera.

Emilia finalmente optó por la solución salomónica: "Si no vamos a sacar a dos personas, vamos a tener que conversar esto, vamos a tener que verlo bien con producción y vamos a tener que dejar el programa hasta acá".

Y así, sin más, se acabó el episodio.