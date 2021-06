Gala Caldirola habla sobre el violento accidente que sufrió el año 2012: "No podía caminar"

La modelo y ex chica reality Gala Caldirola estuvo presente en un nuevo capítulo de "La Divina Comida", en donde habló sobre distintos aspectos de su vida profesional y personal.

Entre los invitados al espacio se encontraban el cantante Rigeo, la periodista Carla Bianchi y el actor Juan Pablo Bastidas, y cuando fue el turno de la española de ser anfitriona, la modelo habló acerca de uno de los momentos más complejos de su vida; El terrible accidente automovilístico que sufrió el 2012.

Señaló que iba de regreso de un evento, ella no llevaba cinturón y se cruzó un ciervo en el camino. Gala explica que en ningún momento perdió la conciencia, el vehículo volcó y ella salió eyectada golpeándose la cara con las ramas mientras caía. "Me arrancaron la mitad de mi cabello, caí sobre rocas, me fracturé dos vertebras, me fracturé el gemelo derecho de la pierna, perdí el pómulo (...) era de noche, no me encontraban".

La modelo explica que pasó casi un hora hasta que la pudieron encontrar. Al resto de los ocupantes del automóvil no les ocurrió nada. "No podía caminar, hubieron muchos meses en que no podía ni siquiera sentarme, me tuvieron que colocar unas placas, unos tornillos y sobre ese material se tenía que reconstruir el hueso".

Señaló que el proceso de recuperación fue largo y que sus padres la cuidaron en todo momento, teniendo que hacer por ella todo ya que no podía valerse por si misma debido a la gravedad de sus lesiones.

"Cuándo me vi dije, bueno no pasa nada porque voy a estar bien", señaló la modelo, sorprendiendo al resto de los invitados quienes aplaudieron su entereza.