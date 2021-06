Fran Undurraga se confiesa en live de Instagram junto a Arturo Longton: "Alexis Sánchez es un caballero"

Este viernes la Copa América tendrá nuevamente acción con la Selección Chilena como protagonista. Pensando en este compromiso, Arturo Longton invitó a Fran Undurraga a una charla a través de Instagram Live junto a juegaenlinea.com, y así saber con qué jugador de La Roja le gustaría salir. La modelo no dudó, y contestó que sería con Alexis Sánchez, al tiempo que recordó la oportunidad que coincidió con el oriundo de Tocopilla hace unos años.

"Si tuvieras que elegir a un jugador de la selección para salir a tomar un copete (sic), ¿con quién saldrías?", fue la pregunta de Longton. "Los conozco tan poco, ¡mira que antipatriota!... Yo saldría con Alexis", respondió Undurraga, y agregó que Maravilla es "muy chistoso, demasiado divertido".

Incluso, se atrevió a dar un dato sobre el jugador: "Le gusta comer chocolate trencito a Alexis, le encanta, dato freak", contó la modelo en la conversación con Arturo Longton a través de Instagram, e invitó a que contara sobre la ocasión donde coincidieron en un evento.

"Na´qué decir, es súper sencillo. O sea, yo no dimensionaba que estaba con una estrella del fútbol, porque lo veía como un cabro tan común, estaba con una polerita blanca, tomando agüita, súper sano", relató Undurraga. "Y al día siguiente de ese carrete él viajaba a jugar parece que a la Copa América. Te puedo decir que el tipo es un caballero eso sí, buena onda, simpático", agregó.

EL FAVORITO PARA CHILE VS BOLIVIA EN COPA AMÉRICA

La misma transmisión se enfocó en el duelo de Chile ante Bolivia de este viernes por la Copa América, y Arturo Longton se la juega porque La Roja vencerá a los altiplánicos, de acuerdo al pronóstico de juegaenlinea.com, pese a las burlas que le han hecho al tildarlo de "flojo". "Estoy con juegaenlinea, embajador. ¡Estoy trabajando, tomen!", dijo entre risas el exchico reality.

Incluso, aseguró que "la gente no cacha, yo no he tenido trabajos convencionales, pero he trabajado en televisión por más de 15 años, en millones de programas. He estado en 4 realities, he ganado full lucas, pero es otro tipo de trabajo, no es un trabajo estable, entonces la gente lo ve como que no trabajo… Pero tampoco voy a andar gritando lo que tengo y lo que no tengo".

"NO ME PUEDO MORIR SIN A LAS VEGAS"

Ambas figuras comentaron que se vacunaron contra el covid-19, pero Longton aprovechó el espacio en Instagram para contar que uno de sus objetivos es viajar a Las Vegas, tras superar el coronavirus. “No me puedo morir sin ir antes a Las Vegas”, aseguró. Ante lo cual Undurraga manifestó su deseo de acompañarlo para aprender más acerca de los juegos de casino y de demostrar su suerte en la ciudad que nunca duerme.

Y sin decir agua va, Fran Undurraga reveló una "técnica para la ruleta que nadie sabe. Es como una w#$ energética. Yo le pasó como la mano a los números y donde está calentito digo, allí es. Y a ese número le juego, pleno".