Framing Britney Spears: Justin Timberlake le pide disculpas a la cantante tras la ola de críticas

Luego del documental Framing Britney de FX, el cantante fue víctima de los ataques de los fans de la princesa del pop en redes sociales, quienes lo responsabilizaron de varios capítulos complejos en la vida de la cantante.

Tras esto el intérprete de "Sexy Back" entregó una declaración en redes sociales. "He visto los mensajes, las etiquetas, los comentarios y las inquietudes y quiero responder. Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de turno o no defendí lo que era correcto”, comenzó señalando Timberlake en una publicación de Instagram publicada este viernes.

“Entiendo que me quedé corto en estos momentos y en muchos otros y me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo”. indicó.

En Framing Britney Spears, una serie documental se menciona a Timberlake como una de las muchas personas que contribuyeron a que la estrella de la música tuviera una imagen negativa en los medios. Los dos artistas se conocieron en The Mickey Mouse Club cuando eran adolescentes, y luego cuando ambos estaban iniciando su camino al estrellato tuvieron una de las relaciones más publicitada por los medios.

En el documental se muestra como Timberlake insinuó que Spears lo engañó a través de su video musical "Cry Me a River" y también, en una entrevista radial, el esposo de Jessica Biel, se jactó de haber tenido relaciones sexuales con la artista. Tras la ruptura de alto perfil de la pareja, Diane Sawyer, quien también se ha vuelto blanco de las críticas, pareció ponerse del lado de Timberlake durante una entrevista de 2003 con Spears, preguntándole qué le hizo a Timberlake "que le causó tanto dolor, tanto sufrimiento".

"Todos los involucrados merecen algo mejor ... esta es una conversación más amplia de la que deseo de todo corazón formar parte y crecer", continuó Timberlake. “La industria tiene fallas… Como hombre en una posición privilegiada, tengo que expresarme al respecto. Debido a mi ignorancia, no lo reconocí por todo lo que estaba sucediendo en mi propia vida, pero no quiero beneficiarme nunca a causa de la desgracía de otro". señaló en su comunicado.

Timberlake también extendió su disculpa a Janet Jackson, con quien actuó en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en 2004. Después del mal funcionamiento del vestuario que llevó a que el pecho de Jackson quedara brevemente expuesto, Timberlake tras esto la carrera del ex N'sync quedo intacta, mientras que Jackson sufrió la cancelación de conciertos y entrevista luego del incidente.

“Quiero disculparme específicamente con Britney Spears y Janet Jackson, ambas individualmente, porque me preocupo por estas mujeres y las respeto y sé que fracasé. Sé que esta disculpa es un primer paso y no absuelve el pasado. Quiero asumir la responsabilidad por mis propios errores en todo esto, así como ser parte de un mundo que eleva y apoya. Me preocupo profundamente por el bienestar de las personas que amo y he amado. Puedo hacerlo mejor y lo haré mejor". concluyó Timberlake.