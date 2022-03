Flor de Rap es una de las invitadas que estará este sábado en el capítulo de estreno de la octava temporada de La Divina Comida, instancia en la que terminará recordando la época en que fue abusada aún siendo una niña.

En la oportunidad, la cantante compartirá con la periodista Alejandra Matus, el actor Claudio Olate y el chico reality Luis Mateucci. Y cuando sea su turno de ser la anfitriona, encontrará el momento para contar su lamentable experiencia.

"Yo nací en Santiago, mi mamá arrancó de mi papá legítimo, él la golpeaba, era muy atrevido, y en Arica se puso a trabajar y en ese trayecto apareció mi papito, mi papito Iván, mi gran amor. Empezaron a tener onda, que sé yo, y como yo era chiquitita, yo a los dos años lo reconocía como mi padre", explica en el adelanto del episodio que pudo revisar RedGol.

La artista también especifica que "nos vinimos a vivir a Antofagasta, somos seis hermanos".

¿Qué le pasó a Flor de Rap cuando era una niña?

Má tarde en su relato, Flor de Rap especificó que "luego había llegado el hermano de mi mamá, Sebastián, a vivir a la casa también, después resulta que este señor empezó a propasarse conmigo".

"Entonces empezó a pasarse películas, tenía 9, 10, 11 años, y yo como niña igual. Te juro que hasta siento que me enamoré del hueón".

"Era chica y sentía que lo necesitaba, y yo misma iba a meterme a su pieza, no le contaba nada a mi mamá, no quería que mi mamá me retará, me pegará o qué sé yo", cuenta también la cantante.

El nuevo capítulo de La Divina Comida se emitirá este sábado 26 de marzo, después de la edición central de Chilevisión Noticias, a eso de las 22:45 horas.