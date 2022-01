Gran expectación se generó entre los fanáticos de la serie Fleabag, luego de que la pagina oficial en Instagram de la ficción protagonizada por Phoebe Waller-Bridge publicará una video en donde solamente aparece el color verde y además del icono de un televisor.

Eso hizo pensar a los fans que el color de la imagen significaba que la cadena había dado luz verde para una tercera temporada de la comedia que finalizó sus transmisiones el 2019 tras solamente dos temporadas, consiguiendo distintos premios importantes dentro de la industria del entretenimiento como los Emmys, Golden Globes y los Art Directors Guild Awards.

Sin embargo, tristemente para los fans, la publicación tenia relación con la cadena y no con el programa.

"BBC Three se pone verde *mira a la cámara* y morado. Llegando a la televisión el 1 de febrero �� #BBCThree #BBCThreeTV", señalaron en la publicación.

¿Qué dice Phoebe Waller-Bridge sobre la tercera temporada?

En una entrevista de 2019 con The Hollywood Reporter, Waller-Bridge, la protagonista y la creadora de la serie, confirmó que no había planes actuales para continuar con el programa, sin embargo, dejó claro que no lo descarta por completo para el futuro.

“Siento que ya está hecho, pero tengo la fantasía de traerla de vuelta cuando tenga 45 o 50 años".

Luego agregó: “Ella emprendió el viaje más grande en las últimas 2 temporadas, y comenzó como alguien que se odiaba a sí misma y terminó como alguien que creía que podía amar nuevamente y perdonarse a sí misma.

¿Te gustaría ver una nueva temporada de Fleabag?

Revisa el tráiler a continuación.