Fernanda Urrejola tras ser dirigida por Clint Eastwood: "¡Qué todo el mundo trabaje así siempre!"

Esta semana se reveló que la actriz chilena Fernanda Urrejola es parte de la nueva película del legendario director Clint Eastwood, "Cry Macho". El rodaje de la entrega se completó hace pocas semanas y ahora es conocido por todos la participación que tiene ex figura de las teleseries nacionales.

La entrega relata el viaje de una antigua estrella del rodeo norteamericano que ayuda a un joven que huye de una familia marcada por el alcoholismo, para que pueda entrar en Texas, Estados Unidos, desde México.

El proyecto anteriormente habíasido trabajado por Arnold Schwarzenegger y está basado en una novela escrita y publicada por N. Richard Nash en 1975.

Ahora, Fernanda Urrejola compartió con Revista Ya sus primera impresiones sobre trabajar con el director y actor de 90 años, sobre quien indicó que "lo más lindo que tiene él es que a lo largo de los años ha construido una familia para trabajar".

"Para muy pocos en el equipo era nuestra primera película con él. Todo con un nivel de amor y respeto precioso. Tú dices: '¡Qué todo el mundo trabaje así siempre!'", añadió en sus declaraciones.

Aún así, Urrejola se toma las cosas con calma, más allá de que este trabajo haya sido un privilegio. "Siempre he tenido resquemores con hacerme tantas expectativas, pero así como 'Narcos' me abrió ciertas puertas, espero que esto haga lo mismo", subrayó la actriz.

Fernanda Urrejola en Estados Unidos.

Cuatro años se cuentan desde que Fernanda partió rumbo a Estados Unidos para internacionalizar su carrera. Admite: no ha sido fácil, aún incluso durante la pandemia, cuando podrían abrirse más plazas para su rubro ante la necesidad de una reactivación urgente.

"Lo más heavy es que todo el mundo me decía lo difícil que era. Llegó un minuto en que pensé: 'No quiero volver a escuchar que es difícil'", admitió a la publicación de El Mercurio.

Entonces, se convenció: "no soy ingenua, me vine para acá sabiendo que lo es, pero no quiero vivir desde ahí, porque lo voy a pasar pésimo y nada me va a resultar. Entonces, saqué la palabra difícil de mi vocabulario y, como acto de magia, me empezaron a salir las cosas".

Y salió lo de "Narcos: México" y ahora su trabajo con Eastwood. Con ello, la perspectiva de Urrejola cambió y no sólo porque obtuvo trabajos, sino porque también se convirtió en la demostración de como la escena chilena está llena de prejuicios.

"Nos movemos en una sociedad bien curiosa. Ahora está cambiando, porque los actores en Chile ya no tienen tanto prejuicio con la televisión, pero cuando entré era todo súper cerrado y prejuicioso, y a mí me empezó a dar vergüenza querer ser actriz de Hollywood", lamentó Fernanda sobre el circuito nacional.

También admitió que "dejé mi sueño metido debajo de la alfombra. Después, tuve la necesidad de expandir mi carrera. Tenía ganas de ser más hija del mundo que solo de Chile, amando mi país. Estaba soltera, había terminado con una pareja importante y ya sentía que estaba haciendo más de lo mismo. Llegó un minuto en el que me dije que si no lo hacía ahora, no lo iba a hacer nunca", sentenció.