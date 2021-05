"Estaba entregadísima": Fernanda Urrejola confiesa que intentó suicidarse

El programa de Martín Cárcamo De Tú a Tú tuvo como invitada a Fernanda Urrejola, quien se sinceró sobre uno de los momentos más extremos de su vida: el día en que intentó suicidarse.

A los 17 años, a la actriz le estaba yendo muy bien, recién había sacado su medalla de plata en el sudamericano como nadadora, le habían dado una beca deportiva, "estaba en el peak de la ola", pero que a sus hermanas no le estaba yendo muy bien.

Tras pelear fuertemente con una de ellas entendió que ella se estaba llevando toda la atención de la casa, que arrebatándole espacio a sus hermanas.

"Entré en un loop en donde mi familia estaría mucho mejor sin mí y todo estaría mejor sin mí. Dije, 'ya, lo mejor va a ser que yo no exista'", dice.

Su padre, quien sufría de un problema al corazón, tenía una bolsa de pastillas que se las daban de muestras médicas, "yo sabía que si me tomaba dos de esas me podía dar una bradicardia y me moría".

"Agarré la bolsa entera, la metí en un vaso y me tomé todas las pastillas que habían. Tienen que haber sido como 60 pastillas... Estaba entregadísima, me tomé todas estas pastillas y me fui acostar pensando en que de verdad era la solución", explicó Fernanda.

Se salvó porque ese día su padre cambió las muestras por otro tipo de pastillas, entre aspirinas e ibuprofenos, y que tuvo que contar la verdad en un interrogatorio que le hicieron en el colegio al estar drogada.