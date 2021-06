Fernanda Hansen habla de las tres pérdidas que tuvo en sus embarazos: "Estaba devastada"

La Ley Dominga fue aprobada este martes por el Senado y avanza a su segundo trámite. La norma tiene como objetivo crear un protocolo universal en caso de muerte gestacional o perinatal para que el personal esté capacitado para tratar a la madre, así como también la creación de un permiso de duelo.

Sobre esto, la periodista Fernanda Hansen conversó con Meganoticias en donde expuso sus vivencias, señalando que en tres ocasiones sufrió pedidas durante el embarazo. “A los 3 meses, diagnóstico: incompatible con la vida. Mi hija no tenía ninguna posibilidad de vivir. Era una niñita: Alma”, expresó.

Asimismo señaló que “una de cada cuatro mujeres pierde un hijo, entonces si me lo están poniendo como algo súper normal, no tengo derecho a llorar, no tengo derecho a sufrir, siendo que por dentro estaba devastada. Yo quería a mi guagüita, la estaba esperando” .

La comunicadora también se refirió a los protocolos frente a esta situación. “La primera cosa que me llama la atención es el hecho de que uno está con una pena muy profunda, pero estás en el Departamento de Maternidad escuchando como guagüitas nacen”, comentó.

“En la cultura actual te dicen hasta los tres meses no cuentes. Siento que es un incentivo para seguir silenciando una realidad de muchas mujeres, porque como no cuentas no tienes a quien contarle que la perdiste por lo tanto no tienes con quien sostenerte para llorarla, cuando todo un círculo familiar está afectado”, señaló la comunicadora.