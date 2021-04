"Fue muy Duro": Fernanda Hansen recuerda el acoso que vivió por parte de la prensa

La periodista Fernanda Hansen, estuvo presente en una nueva emisión del estelar de CHV "Podemos Hablar", en donde recordó la compleja relación que tuvo con prensa.

En el programa, el conductor del espacio pidió que se pongan de pie quienes se hayan sentido acosados por la prensa, a lo que la comunicadora se levantó y explicó la compleja relación que tuvo con los medios.

“Me tocó la época más dura de la farándula. Era un momento sensible en mi vida, partiendo por un accidente de columna en el que casi quede invalida. Fue muy doloroso, pero se empezó a especular de muchas cosas, tratar de entrar a la vida privada y continuó durante mucho tiempo. Y después con lo que ya es de público conocimiento, fue muy duro", señaló.

"Me acuerdo haber estado saliendo con mi actual marido, era un cumpleaños y los medios afuera. Mi marido se tuvo que quedar en la casa de su suegra, no poder salir… ", comentó.

Julián le preguntó el contexto de la situación, a lo que Hansen señaló que los medios estaban interesados en saber la identidad de quien era su nueva pareja luego de la partida de Felipe Camiroaga.

"Me sentí muy invadida, violentada. Siento que fue muy duro. Me gustaban mucho las comunicaciones, mi carrera era muy importante hasta ese momento, era una de las cosas que quizás me sostenían. Tuve que hacer la renuncia porque sentí que no había como.(...) no tenía escapatoria, me sentí absolutamente acorralada y violentada", contó.

Acerca de la presión que sintió por haber sido pareja de Felipe, comentó que "uno tiene que hacerse cargo de su historia y es parte del aprendizaje y es parte de lo que a uno le toca vivir y yo soy agradecida de todo lo que tengo. Pero también no tenía como frenarlo (...) en términos mediáticos se inventaron cosas de mi, de mi familia, de todo lo que te puedas imaginar"

