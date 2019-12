Felipe Izquierdo se pelea con Mirna Schindler en "Bienvenidos": En Chile no hay un Estado de Derecho

En medio del matinal "Bienvenidos" se desató un enfrentamiento que dividió a los telespectadores. Mientras debatían sobre las frases y personajes del año, justo al momento de llegar a la parte del estallido social, Felipe Izquierdo se enfrentó a la periodista Mirna Schindler en torno a la situación actual en que se encuentra el país.

Desde su trinchera, Izquierdo planteaba que la sociedad está presa del caos social, "en Chile no hay un Estado de Derecho".

"¿Qué hay entonces?", le cuestionó la voz de Radio ADN, ante lo que su interlocutor respondió: "Hay un desastre absoluto".

“¿De qué tipo?”, retrucó Schinder e Izquierdo volvió a arremeter: "En la violencia. Por ejemplo tú ves que han habido quemas, saqueos y eso no es Estado de Derecho en ninguna parte del mundo".

La periodista, ya casi riéndose de lo que su contraparte sostenía, planteó que "sin Estado de Derecho se supone que no hay parlamento, no hay Poder Ejecutivo funcionando, no hay Poder Judicial, la policía no funciona".

"Eso es lo básico. El Estado de Derecho es que la convivencia entre los seres humanos tiene una norma y esa norma se respeta. Alguien tiene arbitrar sobre ea norma", replicó Izquierdo.

Schindler zanjó el tema indicando que "igual es delicado lo que tú dices, porque los narcos en las poblaciones deben estar felices de que no haya Estado de Derecho".

Así se vivió el tenso momento, que incluso llevó a los dos involucrados a convertirse en los temas más comentados durante la jornada de este jueves.

Felipe Izquierdo "En Chile no existe un estado de derecho". "La forma como te sales de madre es por la educación que tienes y #Chile se ha educado como un New Rich" pic.twitter.com/RgbyHeyHcl — Jorge Paredes ���� (@mandrakecl) December 26, 2019