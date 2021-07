"Porotito Verde" revela haber rechazado a Felipe Camiroaga: "Me joteó bastante la verdad"

El nuevo capítulo de "Podemos Hablar" reunió a conocidos ex integrantes del histórico programa de humor “Morandé con Compañía”.

Entre los invitados se encontraba María José Campos quien se hizo conocida en el espacio con el apodo de la "Porotito Verde", quien reveló una anécdota que involucra al fallecido animador Felipe Camiroaga.

Durante el espacio de confesiones, el conductor del espacio Julián Elfenbein pidió que se pusieran de pie quienes han rechazo algún romance.

En ese momento, la bailarina señaló que a ella le había ocurrido eso cuando trabajaba en Mega. “Hubo una época en la televisión que existía un galán y en esa época las mujeres se derretían por él… quiso ser actor, pero su talento no iba por ahí. Este personaje me joteó bastante la verdad. A mí no me costó no caer en sus redes, porque no es el tipo de guapura que me gusta, siendo muy guapo. Creo que fui la única mujer de la época que puede decir que le dije que no”, señaló.

Los presentes entre los que se encontraban Francisca Signa (Blanquita Nieves) Hans Malpartida (Miguelito), Ernesto Belloni y Beto Espinoza, preguntaban quien era el galán, a lo que María José reveló su identidad.

“Salimos un par de veces, lo pasamos muy bien, pero nada sucedió, un beso al cielo a Felipe Camiroaga. Los de la época lo conocen…. harto que le gustaba el huev…”.

Reveló que ambos tuvieron una amistad, en donde Felipe siguió tratando de conquistarla. "Él nunca bajaba los brazos. (...) No me arrepentí jamás. es que los morenos a mi... yo soy morena, quizás por eso".