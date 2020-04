Hermana de Felipe Camiroaga saca a la luz inéditas fotos del fallecido animador

Felipe Camiroaga falleció ya hace 9 años. Pero su hermana Paola Bontempi se ha esmerado en mantener viva su memoria, por medio de comentarios recuerdos y, tal como lo hizo nuevamente ahora, a traves de imágenes inéditas.

Cada cierto tiempo, Bontempi desempolva algún registro del ex rostro de TVN, detonando inmediatas y emotivas reacciones de parte de sus seguidores. Ahora no fue la excepción.

"El día 10 fue el Día internacional de los hermanos. Nosotros somos 6! ��Qué suerte la mía! ������ it’s been International Siblings Day! ❤️I’ve got 5 amazing siblings! Lucky me!", escribió acompañando un collage de imágenes.

La imagen compartida esta semana por Paola Bontempi, hermana de Felipe Camiroaga.

El detalle de las fotos de Bontempi con Felipe Camiroaga.

La vez anterior, Bontempi rescató una intervención artística que apareció en medio de las protestas del estallido social.

En la imagen, el recordado rostro televisivo aparecía investido con un traje similar al de Superman y acompañado del "Negro, matapacos", como si fueran símbolos de las manifestaciones.