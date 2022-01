Faloon Larraguibel dejó abierta la puerta para la llegada inesperada de una ácida pregunta que, a pesar de que la hizo recordar la infidelidad de su pareja Jean Paul Pineda, igualmente terminó respondiendo.

Fue en la ya clásica dinámica de la caja de consultas de las historias de Instagram que la ex chica Yingo recibió la duda de una de sus seguidoras: "¿Cómo lo haces para tu amor propio y cómo pudiste seguir con tu matri?".

Lejos de intimidarse, la conductora del espacio Sabores de Zona Latina no se intimidó y, aunque entregó una respuesta medianamente superficial, igual terminó enfrentándola.

"Qué difícil responder esto. Yo me amo, para mí soy la mejor, soy maravillosa y me lo creo y me lo repito todo el tiempo y soy feliz con mis buenos momentos y malos momentos ¿Así es la vida, no?", determinó en primera instancia.

Faloon Larraguibel: ¿Cómo superó la infidelidad?

Y luego se volcó a abordar el episodio de traición del futbolista, episodio en que el hombre se viralizó luego de que un video lo dejara expuesto mientras se besaba con otra mujer en el estacionamiento de una discoteca.

De acuerdo con Faloon, "lo importante es perdonar y no quedarte con cosas en tu corazón que tú no has hecho".

"Esa es la forma que podemos seguir avanzando", concluyó de manera elocuente.

En tanto, el año pasado se viralizaron pantallas que mostraban una supuesta conversación de tintes coquetos entre Pineda y una mujer desconocida. En ese momento, Larraguibel optó por bajarle el perfil a los rumores.