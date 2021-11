La panelista de Zona de Estrellas tuvo una particular reacción ante la evidencia que apareció en redes sociales.

Faloon Larraguibel se convirtió nuevamente en foco de atención, después de que se viralizaron los pantallazos de un supuesto "joteo" virtual de su pareja Jean Paul Pineda con una usuaria de Tik Tok.

Fue @valu.balu quien desató todo el alboroto al compartir las capturas de pantalla de unos mensajes privados que habría intercambiado con el futbolista.

"Si no fuera comprometido, haría lo que sea por conocerte", le habría lanzado Pineda a la joven, de manera interna por Instagram.

"Estas comprometido", le advertía ella de vuelta. Y entonces, armado de valor, un coqueto Pineda le resaltó que "no me gusta mentir, pero si fuera secreto conocernos lo haría feliz".

Entonces, la tiktoker desató su furia: "Respeta a tu esposa klo, tení' la media mina", le dijo @valu.balu, para luego registrar los pantallazos y enviárselos a Faloon, indicándole: "Vales más que eso bonita". Ante esto, Larraguibel procedió a bloquearla.

"Me bloqueó, hombres cu...", comentó la tiktoker al compartir públicamente lo que había pasado y detonando la viralización con su video.

Faloon Larraguibel: ¿Qué reacción tuvo la pareja de Jean Paul Pineda?

Ante tamaño escándalo que se armó en las plataformas digitales, Faloon Larraguibel salió a referirse al tema, pidiendo específicamente que dejaran de enviarle mensajes sobre el tema.

"En serio hay tanta gente preocupada por mí? De verdad lo agradezco infinitamente. Pero querer cagarle la vida a una persona es demasiada maldad. Yo no tengo por qué dar explicaciones a nadie de mis decisiones", especificó en un mensaje compartido en las historias de sus Instagram.

Y luego sostuvo que "para que no me sigan tapando con mensajes las niñitas, un consejo para ellas, sean más observadoras, no se queden con lo primero que ven. Esa foto que yo tenía es de hace mas o menos dos años".

"Y si tuve o no problemas con mi marido y lo superamos, es problema mío y yo decido que hago con mi vida y la vivo como quiero. Y me amo más que la cresta. Que envidia provoca ver a las personas felices, cuático".

"Van a tener que aguantarse no más porque más estupenda y más feliz me van a ver. Buenas noches", selló Faloon.