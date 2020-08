Fabrizio Copano asegura que a Karol Lucero le falta un "buen psicólogo" para quitarse el "glamour charcha"

El comediante Fabrizio Copano comentó el actual perfil de un antiguo conocido suyo, el ahora desaparecido rostro televisivo Karol Lucero.

Las declaraciones la hizo en medio de un nuevo capítulo del programa "Domingos Dominicales", encabezado por Felipe Bianchi, donde se dio el tiempo de analizar múltiples temáticas.

Pero perticularmente sobre el influencer, Copano sostuvo que "lo conozco hace muchos años, lo conozco desde Canal Copano. Lo encuentro muy perdido, muy perdido. A veces reviso su Instagram y está perdidísimo".

Para luego explicar que su impresión tiene que ver con que "como que de toda esta cagá que le quedó, no ha entendido nada todavía. No sé, le falta un buen psicólogo que lo ayude a despercudirse de esta huea de glamour charcha que le gusta tanto. Del auto, de Dubai".

"Siento que le falta abrirse a dejar de defenderse y volver a ser él", remató Fabrizio Copano.

No somos siquiatras pero analizamos todo! @fabriziocopano y su mirada sobre @Karol_LuceroV desde el diván de @domingosdominicales. Hoy, jueves, buen momento para revisar nuestro programa, el link de YouTube está en nuestra biografía! ��☄️������ pic.twitter.com/ZM6s0EfdvC — Domingos Dominicales (@domingosdomini) August 13, 2020

Hace uno meses, Karol Lucero manifestó con está expandiendo sus horizontes promoviendo la educación financiera y creó una nueva cuenta en Instagram para presentar sus perspectivas sobre temas como "Networking / Business / Emprendimiento / Trading / Educación Financiera y digital".

Para eso creo nuevas cuentas en Instagram @Kaisergroup21 @K_mindset21, de las que se autoproclamó "Leader". Tras su anuncio, el influencer recibió una ola de críticas en redes sociales, acusándolo de participar de una supuesta estafa piramidal, misma razón por la que la CMF puso su atención sobre estas compañías.

Posteriormente, hasta BancoEstado emitió una alerta sobre las empresas a las que la ex figura de "Mucho Gusto" se había asociado.

La situación se ha prestado para que cuentas de contenido humorístico se burlaran del ex rostro televisivo, como el "deep fake" de "The Office" que le dedicaron en Nano. Lucero en tanto grabó un nuevo video para explicar por qué esto no se trataba de una estafa piramidal y argumentó un "error de conceptos":