Esta segunda temporada de Euphoria, nos trajo de regreso a Rue (Zendaya) junto a sus amigos de East Highland, cuyas vidas se cruzan debido al amor, desamor, la pérdida y las adicciones, que ponen en jaque a la protagonista en más de una ocasión.

Y es que luego de su primera temporada pasaron casi tres años para que Euphoria esté de regreso con su segunda entrega en las pantallas y una vez más probó que es una cinematografía deslumbrante, el gossip en la escuela y la actuación de Zendaya son elementos que el público estaba esperando.

EL pasado domingo, donde se convirtió en un episodio bastante fuerte, el cual sigue de cerca a Rue después de que su madre realiza una intervención al comienzo del episodio. Lo que sigue es un colapso desgarrador cuando Rue reconoce su adicción y continúa luchando contra las personas que quieren cuidarla.

La exitosa serie que llegó el pasado 9 de enero, contará con un total de 8 episodios en su segunda temporada. Pero no toda la historia quedará aquí, “Euphoria” tiene para rato. Tras el éxito de audiencia de la segunda temporada, que aún no termina de estrenar todos sus episodios, HBO anunció que renovó contrato con la producción para una tercera entrega, cuya fecha todavía no se ha definido.

¿Dónde puedo ver el nuevo episodio de Euphoria 2?

Como es de costumbre cada domingo se estrena un nuevo capítulo de Euphoria 2 por el streaming de HBO Max.

En esta semana llegará el capítulo número 6.