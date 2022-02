En menos de una semana se aclararán las dudas que dejó el último capítulo de Euphoria. En concreto, el próximo domingo 27 de febrero, a las 23.00 horas (Chile) se estrenará por TV en HBO y por streaming en HBO Max, el octavo y último capítulo de la segunda temporada de la serie.

Luego de casi dos meses en emisión, la segunda entrega de la producción está llegando a su fin y como era de esperar, será un capítulo de alto impacto. Y esto no se trata de una especulación, se puede confirmar porque el último episodio de Euphoria será una continuación del capítulo pasado, en el que Lexi finalmente estrenó su obra “Our life”.

La pieza expuso a todo el grupo de amigos de Lexi, lo que causó distintas reacciones entre el público. La respuesta fue positiva en general, a excepción de Cassie y Nate, quienes se vieron humillados con el contenido de la creación de Lexi.

Por otro lado, se ve a Fezco prepararse para llegar a la obra, pero todo parece indicar que sus planes se verán truncados por Custer, quien está colaborando con la policía en una investigación por la desaparición de Mouse, asesinado por Astray en el primer capítulo, en un intento por defender a Fez.

Si estás ansioso por los eventos del próximo episodio, revisa a continuación las teorías que se barajan al respecto.



¿Morirá Fez en el último capítulo de Euphoria?

La posible muerte de Fez se viene comentando desde hace bastante tiempo. Y es que el personaje interpretado por Angus Cloud debió morir en la primera temporada de Euphoria, pero por alguna razón esa decisión se terminó descartando.

¿Será posible que el creador de la serie, Sam Levinson, concrete los planes de matar a Fezco en esta temporada? Considerando los eventos del próximo capítulo, todo podría pasar.

Según el avance de fin de temporada, Fez estará envuelto en una situación muy compleja. Todo parece indicar que está encerrado, pidiendo ayuda. También se le ve en el suelo, acorralado y con manchas de sangre. Esto podría significar que el personaje está herido, quizás a manos de la policía.

La sangre también podría provenir de otra persona. Cabe recordar que al notar un comportamiento extraño en Custer y Faye, Ashtray tomó un cuchillo. Por esto mismo, algunos creen que la persona muerta sería el mismo Ashtray, intentando defenderse a él mismo o a quien reconoce como su hermano mayor.

Otras teorías postulan que al ser descubiertos por la policía, Fez asumirá la culpa del asesinato de Mouse, considerando que Ashtray sigue siendo solo un niño.



Cassie, Maddy y la obra

Al ser humillado por la obra de Lexi, Nate terminó con Cassie y la expulsó de la casa en la que han vivido los últimos meses. Esto desató la furia de la hermana Howard mayor, quien aparentemente interrumpirá la obra para demostrar su descontento.

Pero al parecer, Maddy aprovechará el momento y comenzará una pelea con quien hasta hace poco era su mejor amiga. Desde que Maddy se enteró que Cassie y su exnovio estaban juntos, los fanáticos esperan un enfrentamiento y parece ser que el capítulo final cumplirá sus deseos.

Acontecimientos pasados hacen creer que Cassie no será capaz de defenderse ante la ira de Maddy, pero el momento que acaba de vivir a causa de su hermana podría darle el impulso para actuar de formas de las que luego se podría arrepentir.

¿Será esto un obstáculo para la continuación de la obra de Lexi? Esto está por verse, porque luego del altercado entre Cassie y Maddy será complicado retomar el espectáculo.

Muchos creen que la obra tendrá importantes consecuencias. Primordialmente, se dice que esto dará paso a una amistad entre Maddy y Lexi, la cual se pudo explorar por primera vez recién en el séptimo capítulo de Euphoria. Y asimismo, se prevé que Cassie quedará sola, tomando en cuenta que la decisión de estar con Nate la alejó de todos sus seres queridos y ahora que él no está, solo se tiene a ella misma.



Rue y la maleta de Laurie

Los últimos dos capítulos han sido bastante apacibles para Rue. Y no es para menos, después del infierno que vivió esta temporada era de esperar un poco de calma. La misma Zendaya reconoció que el final de su personaje en esta entrega será más positivo de lo que se piensa. Pero, ¿es posible creerle a la actriz?

Es cierto que desde que está sobria las cosas han estado bien para Rue, pero no hay que olvidar el trato que hizo con Laurie, la narcotraficante que le entregó una maleta llena de drogas a cambio de que las vendiera en la escuela.

Como todos predijeron, Rue no fue capaz de cumplir el trato y terminó perdiendo todo el contenido de la maleta. Han pasado meses desde esos hechos y no se ha sabido nada de Laurie, pero ella misma remarcó a Rue que si no cumple el trato, deberá enfrentar graves consecuencias.

Quizás Zendaya estaba en lo correcto y no se sabrá nada de Laurie hasta la próxima temporada, que ya fue confirmada. Pero también podría ser un intento por desviar la atención y hacer creer al público que todo va bien para la protagonista.



Nate y la policía

Las cosas no han estado nada bien para Nate. En el último capítulo fue humillado frente a toda la escuela y su rabia fue más que notoria. El ex de Maddy no pudo soportar la vergüenza y terminó la relación que tenía con Cassie.

¿Bastará esto para calmar el enojo del hijo de Cal? Ya se sabe que Nate es un personaje complejo, tóxico y capaz de muchas cosas. Hay que recordar que el hermano menor de los Jacobs tiene una pistola y en el avance del próximo capítulo de la serie se ve una arma. Asimismo, se le ve cerca de la policía, con cara de preocupación.

Esto podría significar muchas cosas y solo se podrán conocer las intenciones de Nate al ver el próximo capítulo.

No obstante, algunas teorías aseguran que volverá donde Fezco a vengarse por la golpiza del primer capítulo o que incluso irá contra Lexi por lo que hizo en la obra. Otros creen que podría atentar contra su propia vida y algunos incluso dicen que volverá a la obra para atemorizar a las personas.

¿Qué crees tú que pasará en el último capítulo de Euphoria?