Euphoria no deja de sorprender. La segunda temporada de la serie de HBO ya va por su quinto capítulo, a estrenarse la noche del próximo domingo 6 de febrero. El éxito de la producción ha sido tan grande, que hoy se confirmó una tercera entrega.

Así que los fanáticos no deben preocuparse, porque hay Euphoria para rato. Pero antes de adentrarse en una nueva etapa, se debe resolver todas las incógnitas que han dejado los últimos episodios. Y es que cada capítulo salen a la luz nuevos secretos, mentiras y confesiones.

Sin ir más lejos, en el episodio más reciente de la serie hubo varias revelaciones que conciernen a la familia Jacobs. Tras varios hechos que le hicieron recordar su pasado, Cal Jacobs, el padre de Nate, confesó a su familia que lleva una doble vida.

“Soy un hombre, me acostaré con quién yo quiera y cuando yo quiera. Me acostaré con hombres, mujeres, transexuales y me divertiré mucho haciéndolo”, dijo ante su no tan sorprendida familia.

Pero uno de los hechos que causó mayor curiosidad entre los fanáticos, fue durante el discurso de Cal. Mientras el padre de Nate contaba su verdad, agarró un cuadro familiar en que se le ve a él, su esposa Marsha, su hijo mayor Aaron y su hijo menor Nate. Pero en la imagen también se ve a otro integrante, un niño más pequeño que hasta ahora no se ha hecho presente y del que nunca se ha hablado.

¿Quién es el misterioso personaje de Euphoria que aparece en la foto familiar de los Jacobs?

Esta no es la primera vez que la controversial foto familiar de los Jacobs se ve en Euphoria. La imagen en discordia ya había aparecido en la primera temporada y fue motivo de discusión de algunos fanáticos, pero se vio tan a la rápida que se sugirió que se trató de un error. Sin embargo, ahora que la muestran por segunda vez, muchos indican que es imposible que sea una falla.

¿Quién es el niño que sale en la foto? Para esa pregunta todavía no hay respuesta oficial. La primera idea que ha venido a la cabeza de los espectadores es que se trata de un hermano menor de Nate, pero ¿Por qué no aparece? ¿Por qué nunca lo nombran? ¿Dónde está? ¿Acaso la familia Jacobs perdió a uno de sus hijos? ¿Está el niño desaparecido? Las dudas al respecto son infinitas y claramente habrá que esperar para saber la verdad. Pero las especulaciones ya comenzaron a aparecer.

Una teoría que abunda en las redes sociales es que el niño de la foto es en realidad Ashtray, el compañero y hermano -no de sangre- de Fezco. Cabe recordar que Ashtray fue abandonado con Fezco y su abuela cuando era solo un bebé, ya que su madre lo ofreció como garantía para un trato, pero nunca volvió a buscarlo.

De momento no se ha confirmado la hipótesis, pero nada se puede descartar. Los creadores de Euphoria probablemente tienen un as bajo la manga y como siempre, lograrán sorprender a los fans con la historia detrás de la foto de la familia Jacobs.

Mira un avance del próximo capítulo de Euphoria a continuación: