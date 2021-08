No queda absolutamente nada para septiembre y eso significa solo una cosa: El catálogo de Netflix se renueva.

Este mes la plataforma de streaming viene recargada de novedades para todos los gustos. Nuevas producciones, últimas temporadas y contenido de calidad es lo que promete el servicio.

En el catálogo destacan la última temporada de La Casa de Papel, una nueva entrega de Sex Education, lo último de Lucifer y el estreno de la película de Melissa McCarthy, The Starling y un nuevo protagónico de Victoria Justice en Más Alla de la Fiesta.

Revisa a continuación la lista completa de películas, series y documentales que llegan a Netflix en septiembre.



Películas

Más allá de la fiesta

Estreno: 2 de septiembre

La vida de Cassie es pura fiesta… hasta que muere en un accidente ridículo. Ahora, para llegar al más allá, deberá arreglar lo que dejó inconcluso acá, en la Tierra.

The Starling

Estreno: 24 de septiembre

Mientras intenta seguir adelante tras una dolorosa pérdida y apoyar a su esposo en su proceso de superación, una mujer lucha contra un ave que se ha apoderado de su jardín.

Vinter Viken – 8 de septiembre

Misa de medianoche – 24 de septiembre

Presas – 10 de septiembre

Kate – 10 de septiembre

Us – 10 de septiembre

Invasión: El fin de los tiempos – 1 de septiembre

Las mujeres y el asesino – 9 de septiembre

Cuentos al caer la noche – 15 de septiembre

Confesiones de una chica invisible – 22 de septiembre

Intrusión – 22 de septiembre

Slenderman – 6 de septiembre

¿Cuándo vale la vida? - 3 de septiembre

Schumacher – 15 de septiembre

Cementerio maldito – 20 de septiembre

Lassie vuelve a casa – 5 de septiembre

La posesión de Mercy Black – 21 de septiembre

Misterios de Titanic – 2 de septiembre

El protector – 14 de septiembre

Alfa – 6 de septiembre

Al descubierto: Punto de Break – 7 de septiembre

My Little Pony: Nueva Generación – 24 de septiembre

Hermanos de sangre: Malcolm X y Muhammad Ali – 9 de septiembre

Halloween – 1 de septiembre

El jinete del dragón – 10 de septiembre

Misión en la nieva: Una película interactiva de You vs. Wilds – 14 de septiembre

El justiciero 2 – 12 de septiembre

El padre que mueve montañas – 17 de septiembre

BAC Nord: Brigada Anticriminal – 17 de septiembre

Siempre quise ser cowboy – 16 de septiembre

El olvido que seremos – 22 de septiembre

Los buenos tiempos – 1 de septiembre

Je Suis Karl – 23 de septiembre

El hombre más peligroso de Europa: Otto Skorzeny en España – 22 de septiembre

Una película de Tyler Perry: Las niñas de papa – 1 de septiembre

Ilhados – 15 de septiembre

Omo Guetto: La saga – 10 de septiembre

Jay y el silencioso Bob: Veinte años después – 19 de septiembre

Bajo el hechizo del amor – 17 de septiembre

Tut Tut Cory Bólidos: Chrissy al volante – 21 de septiembre



Series

La Casa de Papel

Temporada 5, Volumen 1

Estreno: 3 de septiembre

La pandilla lleva más de 100 horas en el Banco de España y el Profesor corre peligro. Lo que es peor aún, se les acerca un nuevo enemigo: el ejército.

Sex Education

Temporada 3

Estreno: 17 de septiembre

Se corre la voz de la “escuela del sexo” mientras una nueva directora intenta meter en cintura a un alumnado incontrolable y Otis se esfuerza en ocultar su ligue secreto.

Lucifer

Temporada 6

Estreno: 10 de septiembre

Lucifer logró el ascenso, ¿pero realmente quiere ese trabajo? Chloe se prepara para renunciar a su trabajo como detective, Amenadiel se una a la policía y más.

Monstruos internos: Las 24 caras de Billy Milligan (temporada 1) – 22 de septiembre

Jugando con fuego: Latino – 15 de septiembre (primeros 3 episodios)

Al borde (temporada 1) – 7 de septiembre

Los Carcamales – 1 de septiembre

The Circle: EE.UU. (Nuevos episodios) - 8 de septiembre

Keeping Up With The Kardashians (temporada 6) – 17 de septiembre

Punto de inflexión: 11S y la guerra contra el terrorismo (temporada 1) – 1 de septiembre

Los 100 (temporada 7) – 1 de septiembre

Jaguar (temporada 1) – 22 de septiembre

Club de Buceo (temporada 1) – 3 de septiembre

El juego del calamar (temporada 1) – 17 de septiembre

¿Cuánto pesa la sangre? (temporada 2) – 24 de septiembre

Brooklyn Nine-Nine (temporada 7) – 14 de septiembre

Q-Force (temporada 1) – 2 de septiembre

El camino de la noche (temporada 2) – 8 de septiembre

Dear White People (Volumen 4) – 22 de septiembre

Historias de crímenes: Detectives de la India (temporada 1) – 22 de septiembre

El amor en el espectro (temporada 2) – 21 de septiembre

Ella sabe de dinero – 16 de septiembre

Cuenta regresiva: Misión Especial Insipration4 (nuevo episodio) – 6 de septiembre

Los alquileres vacacionales más increíbles de mundo (temporada 2) – 14 de septiembre

Nailed it! (temporada 6) – 15 de septiembre

Chicago Party Aunt (parte 1) – 17 de septiembre

Reas: Nueva Orelans (temporada 1) – 24 de septiembre

Metal Shop Masters (temporada 1) – 10 de septiembre

He-Man y los Amos del Universo (temporada 1) – 16 de septiembre

Cómo ser un buen cowboy (temporada 1) – 1 de septiembre

Hotel Del Luna (temporada 1) – 2 de septiembre

Kurkono no Basket (temporada 3) – 1 de septiembre

Tibucán (temporada 1) – 3 de septiembre

Vendetta: La guerra antimafia (temporada 1) – 24 de septiembre

Octonautas: Misión en la Tierra (temporada 1) – 7 de septiembre

PJ Masks: Héroes en pijamas (temporada 3) – 8 de septiembre

Jack Whitehall: Travels with My Father (temporada 5) – 14 de septiembre

Corrupción en Bangkok (temporada 1) – 23 de septiembre

Atracadores: La serie (temporada 1) – 24 de septiembre

Los valientes: La serie animada (temporada 1) – 1 de septiembre

Kid Cosmic (temporada 2) – 7 de septiembre

Tayo The Little Bus (temporada 4) – 6 de septiembre

Titipo Titipo (temporada 2) – 10 de septiembre

La fábrica de Kota (temporada 2) – 24 de septiembre

Castle and Castle (temporada 2) – 15 de septiembre



Especial

Invasión de clichés de Hollywood – 28 de septiembre