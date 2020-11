"Estoy agotada": Hija de Pamela Díaz reacciona molesta por recibir bullying en Instagram

La hija mayor de Pamela Díaz, Trinidad Neira, decidió reaccionar ante los desagradables mensajes que le han llegado de manera privada en Instagram, criticándole por supuestas quejas contra la relación de su madre con Jean Philippe Cretton.

Es por eso que expuso una serie de textos que le ha enviado la gente en una especie de collage que compartió por medio de sus historias, donde se aprecia que la tratan de "estúpida", "hue**" y "guatona cu***".

Es por eso que Trini escribió: "A mí sinceramente no me gusta hablar, ni escribir por estas cosas, pero creo que sinceramente ya me aburrí de estos mensajes".

"Últimamente varias personas me han mandado mensajes así, me da mucha lata porque yo no le he faltado el respeto a nadie", añadió.

El mensaje añadde que "yo con mi mamá siempre hemos tenido una relación madre e hija en la cual siempre nos reímos y nos agarramos pal we***".

"Lo otro, yo nunca he dicho nada en ‘contra’ de la relación de mi mamá, al contrario, me encanta verla feliz. Sé que no tengo porque dar explicaciones o lo que sea, pero realmente estoy agotada de que hablen sin saber y de que me traten de esa manera, porque mi cuerpo no les hizo nada", puntualizó.

El mensaje que publicó la hija de Pamela Díaz, Trinidad Neira, fustigando las críticas.

Otro que reaccionó ante los negativos comentarios fue el pololo de Trinidad, Ignacio Delaigue, quien se lanzó a cuestionar la gran cantidad de tiempo que tiene la gente para enviar comentarios ofensivos.

"¿No tienen nada mejor que hacer que dárselas de opinólogo tirados en el sofá?", cuestiono el joven, lamentando también que "no sé si me da más risa o pena este tipo de comentarios".