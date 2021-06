"Información absolutamente falsa y cruel": Ester Expósito y Alejandro Speitzer hacen frente a rumores tras quiebre

El abrupto quiebre de Ester Expósito y Alejandro Speitzer no dejó indiferente a los fanáticos. Por lo mismo, todo un revuelo se provocó cuando fueron vistos, aunque cada uno por su lado, en un evento de la marca italiana de joyas Bvlgari. Lo cierto es que la relación se acabó, pero no por esto se perdieron el respeto mutuo. De ahí que la actriz saliera a defender a su ex de rumores que andan circulando en la prensa.

Los motivos del quiebre no están muy claros, pero múltiples medios españoles de farándula han especulado en torno a la idea de que Alejandro era un "mantenido", citando a fuentes cercanas a Ester confirmando tal versión.

Entonces, la actriz de Élite decidió salir al paso de los rumores y se volcó a su cuenta de Instagram para publicar un contundente mensaje en defensa de su ex pareja.

"Me parece lamentable la información absolutamente falsa y cruel que se ha dado en un medio de comunicación (si se le puede llamar así) sobre Alejandro y lo que ha sido mi relación con él", advirtió Expósito.

Y añadió que "jamás dedicaría ni un segundo a desmentir algo como esto si no fuera porque está llegando a repercutir en la rutina diaria de Alejandro".

Ester recalcó que Alejandro es "una de las personas más maravillosas, generosas, amables, trabajadoras y humildes que he conocido en mi vida. Los que están o hemos estado cerca de él lo sabemos".

"Sólo se merece lo mejor que haya en el mundo y yo le apreciaré y admiraré siempre, independientemente, de que sea mi pareja o no", sentenció.

Derretido ante tamaña manifestación de cariño, Speitzer le dedicó unas cuantas palabras de vuelta a la intérprete de "La Marquesita".

"Lo que has escrito ha sido un abrazo al alma. Eres una mujer ejemplar y maravillosa en todo sentido. Agradezco las palabras con las que me defines", postuló el actor.

Y remató: "El cariño, admiración y respeto es mutuo. Infinitas gracias por estar @ester_exposito".

Los mensajes con los que Ester Expósito y Alejandro Speitzer combatieron las especulaciones tras su quiebre.(1)