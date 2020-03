Este es el trailer final para la nueva película animada de "Scooby Doo"

Historias de orígenes, terror, abducciones, superhéroes... De todo y más tendrá la nueva película animada de "Scooby-Doo".

Bautizada simplemente como "Scoob!", la entrega cuenta con un gran elenco de voces que incluye a Frank Welker ("Transformers") como Scooby-Doo; Will Forte (“Booksmart,” “The Last Man on Earth”) como Shaggy; Mark Wahlberg (“The Fighter,” “The Departed”) como Blue Falcon; Jason Isaacs (“Harry Potter” , “The OA”) como el villano Dick Dastardly; Gina Rodriguez (“Deepwater Horizon,” “Jane the Virgin”) como Velma; Zac Efron (“The Greatest Showman,” the “Neighbors” franchise) como Fred; y Amanda Seyfried (the “Mamma Mia!” films, “Ted 2”) como Daphne.

La película debutará en cines desde mayo próximo.