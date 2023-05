El cuarteto multiplatino compuesto por Richard Camacho, Erick Brian Colón, Christopher Vélez y Zabdiel De Jesús siguen conquistando a sus fans de todos los rincones del mundo, incluyendo Chile donde cuentan con seguidores que los han seguido durante los años. Es por eso que la banda se presentará en nuestro país con un memorable espectáculo que no te podrás perder. Revisa cuándo y dónde se realizará, como también los éxitos que no pueden faltar.

Las canciones que no pueden faltar en el show de CNCO en Chile

La Última Canción

Este último éxito nos habla de una despedida amorosa. Cuando dos personas que se quisieron mucho saben que tienen que decir adiós para poder progresar.

"Y que no se olvide de mí, quisiera

Y que ese cometa que vi le diera

To' esos deseos y toda la buena

Que ella me ha tirado en toda mi carrera (oh)

No hay peor despedida como la que no planeamos

(Oh, no)

Ay, por favor, no me pidas que me quede

Porque ya lo hablamos, ya tú y yo lo hablamos", señala la letra de este tema musical que nos adentra a la tristeza de aceptar las cosas que no podemos cambiar.

Muchas veces, el asumir que el trascurso de lo que se pensó alguna vez, no será, es algo difícil de entender. Sin embargo, lo más sano, es poder decir adiós.

Quisiera

Esta canción tiene una letra bastante intensa. Nos habla cuando la persona que amamos, se ha fijado en alguien más, y nos consumen los celos y el deseo de poder hacer que el tiempo regrese y solucionar todo lo que causó la ruptura.

"Quisiera tenerte en cada primavera

Poder amarte a mi manera

Desvelarme la noche entera

Cuidar tus sueños así quisiera

Obsequiarte cada segundo

Y a su guion borrar un punto

Para añadirme en él

Y así por siempre estar juntos".

Sin duda que, muchos y muchas han pasado por un momento así. Es por eso que este tema no puede faltar en el espectáculo que realizará la banda en Chile.

Para enamorarte

Un tema para cortejar a alguien que te gusta. La letra atrevida de esta canción, hará encender la llama de quien piensas dedicarsela. Simplemente una canción que no puede faltar en el espectáculo de CNCO.

¿Cuándo se presenta CNCO en Chile?

La banda se presenta el día 17 de mayo en el Movistar Arena.