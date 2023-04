Disney Plus no ha renovado una de sus series para una segunda temporada, conoce cuál es a continuación.

¡Cancelada! Esta es la serie de Disney Plus que no tendrá más temporadas

Disney Plus constantemente está realizando cambios en su catálogo y como hemos visto no duda en cancelar series que no tienen el éxito esperado, lo hemos visto con producciones como Big Shot y The Mighty Ducks: Game Changers, entre otras.

Además, recientemente la plataforma también decidió no renovar para una nueva temporada de Willow, adaptación a serie de la película de los 80 's.

Una nueva cancelación

La Leyenda del Tesoro Perdido: al Filo de la Historia (National Treasure: Edge of History) estrenó su primera temporada en diciembre de 2022 y luego de tres meses desde su llegada a la plataforma se decidió que la serie no será renovada para una segunda parte.

La serie creada por Cormac y Marianne Wibberley forma parte de la franquicia de La Leyenda del Tesoro Perdido (2004) y La Leyenda del Tesoro Perdido: El Libro de los Secretos (2007) protagonizadas por Nicolas Cage y dirigidas por Jon Turteltaub, quién también tuvo un papel de productor ejecutivo en la serie.

La historia nos mostró a Jess Valenzuela (Lisette Olivera), quién se embarca en una aventura cuando un desconocido le da una pista sobre un tesoro que parece estar vinculado a su padre fallecido.

Debido a la facilidad que tiene para resolver acertijos, Jess junto con sus amigos sigue una serie de pistas ocultas en artefactos e hitos norteamericanos y pone a prueba sus habilidades para encontrar este tesoro.

La Leyenda del Tesoro Perdido: al Filo de la Historia contó con Catherine Zeta-Jones, Zuri Reed, Antonio Cipriano, Jordan Rodrigues, Jake Austin Walker y Lyndon Smith en su reparto y se estrenó en la plataforma como parte del contenido original de Disney Plus, pero ahora se decidió que la serie no vería una segunda temporada y fue cancelada.