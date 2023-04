“Suzume no Tojimari” es la nueva película de Makoto Shinkai, mismo que escribió y dirigió “Kimi no Nawa (Your Name)” estrenada en 2016. Titulada como “Suzume” para el resto del mundo, fue estrenada en noviembre de 2022 en Japón y por el momento continúa recorriendo los cines del mundo.

Esta es la fecha de estreno

“Suzume” está pronta a estrenarse en Chile y es que la cinta se estrena el 13 de abril en los cines del país, pero la película está haciendo historia al convertirse en la sexta película de anime más taquillera del mundo, sin haberse estrenado aún en Estados Unidos, México y Latinoamérica.

La película animada superó a Jujutsu Kaizen 0 y Ponyo en la lista con un total de 227,26 millones de dólares recaudados y se posiciona como la sexta con más recaudación a nivel mundial, lugar que probablemente cambie luego de su estreno en otros países.

Puedes revisar las películas que conforman la lista a continuación:

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mugen Ressha-hen – 507,07 millones de dólares El Viaje de Chihiro – 395,58 millones de dólares Your Name – 382,23 millones de dólares One Piece Film: Red – 246,57 millones de dólares Howl’s Moving Castle – 236,32 millones de dólares Suzume (Suzume no Tojimari) – 227,26 millones de dólares Ponyo – 204,82 millones de dólares Jujutsu Kaisen 0 – 195,87 millones de dólares Weathering with You – 193,71 millones de dólares Stand by Me Doraemon – 183,44 millones de dólares

La película nos cuenta la historia de Suzume, una joven de 17 años que se cruza con un misterioso joven que está en busca de una puerta. Luego de que Suzume abre una extraña puerta en medio de unas ruinas todo tipo de desastres y tragedias comienzan a ocurrir en todo Japón.