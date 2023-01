El concierto de BTS en Busan y el último en el que presentaron como grupo completo se transmitirá en los cines de todo el mundo, conoce a continuación cuándo se estrena en los cines chilenos BTS Yet to Come in Cinemas.

BTS Yet to Come in Cinemas: Esta es la fecha de estreno en Chile

Fue en octubre de 2022 que la boyband surcoreana BTS anunciaba su retiro temporal indefinido hasta por lo menos el 2025 para que sus integrantes puedan cumplir su deber y realizar el servicio militar obligatorio de Corea del Sur.

El primero en hacerlo fue Jin, quién ingresó al servicio el pasado 13 de diciembre, esto debido a que es el integrante mayor con 30 años, debiendo realizar un entrenamiento militar que puede durar de 18 a 21 meses.

Asimismo los demás integrantes del grupo Jungkook, V, RM, J-Hope, Jimin y Suga se enlistaran próximamente a penas puedan en base a sus agendas individuales.

BTS Yet to Come in Cinemas

En un comunicado oficial mediante la cuenta oficial de Twitter de BTS se dió a conocer que “BTS Yet to Come in Cinemas” se estrenará en los cines del mundo a partir del 1 de febrero de 2023 con entradas que se venderán desde el 10 de enero.

BTS Yet to Come in Cinemas tendrá funciones desde el 1 al 4 de febrero en nuestro país en Cinemark, el que ya tiene entradas disponibles, y en Cine Hoyts, que comenzará con su preventa de entradas el 10 de enero.

En caso de querer adquirir entradas puedes ingresar AQUÍ a Cinemark y desde el 10 de enero ingresa AQUÍ para adquirir tickets en Cine Hoyts.

Cineplanet y Muvix hasta el momento no han entregado información sobre posibles funciones en sus salas de cine.

Último concierto

Es importante recordar que previo al enlistamiento de Jin, el grupo surcoreano decidió dar un último concierto antes de su retiro temporal el que se realizó el pasado 15 de octubre en la Expo Mundial Busan 2030, el que tuvo por nombre BTS Yet to Come in Busan.

Con BTS Yet to Come in Cinemas se podrá ver en cines una versión reeditada y remezclada para la pantalla grande con un corte cinematográfico especial del concierto en Busan realizado en octubre pasado.