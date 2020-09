"Eso no es cierto": La molestia de la "Chilindrina" por nota del programa "Hola Chile"

El programa "Hola Chile" de La Red tuvo una invitada internacional de lujo en su capítulo del viernes. Se trata de María Antonieta de las Nieves, quien dio vida a la inolvidable ‘Chilindrina’ en "El Chavo del 8".

Antes de que los panelistas comenzaran a entrevistar a la actriz, el espacio mostró una extensa nota introductoria que repasaba la carrera de la "Chilindrina" y de los conflictos que dieron paso al término del icónico espacio humorístico de México.

Durante la conversación, en diversas oportunidades le preguntaron a María Antonieta sobre la relación que tenía con los demás integrantes del elenco. A lo que ella respondió que no tiene ningún problema con nadie y contó que cuando se veía con "Quico", interpretado por Carlos Villagrán, salían a comer para ponerse al día.

Sin embargo, fueron las insistentes preguntas sobre Florinda Meza que provocó que la actriz expresara su molestia, sobre todo por la nota que mostraron antes de la entrevista. Afirmó que no se lleva mal con Meza, y que los rumores de una mala relación se dieron a conocer después que ella saliera del programa.

“Ahorita me dio mucha lástima, mucha tristeza que ustedes pusieran ese documental tan amplio. Porque ustedes, de adrede, hacen la intención de que todos estábamos unos contra otros, que no nos queríamos. Eso no es cierto”, sostuvo María Antonieta.

Asimismo, le volvieron a consultar sobre un supuesto quiebre entre los integrantes del elenco, a lo que respondió: “¿Por qué nos ponen las malas y no las cosas buenas? Me da mucha tristeza”.

María Antonieta de las Nieves dejó el elenco de "El Chavo del 8" en 1973, para luego volver a los dos años después.

Y apuntó a que si hubo declaraciones polémicas por parte de Roberto Gómez Bolaños, era por la influencia de Florinda Meza, ‘Quico’ o Rubén Aguirre.

“Yo no quiero rencores, no quiero cosas malas, por algo Dios me dejó estar en esta pandemia, por algo será, para quitarme esas cosas malas de la cabeza. Por eso me molestó toda la entrada de ustedes. Hubiera querido que hubiesen puesto ‘triunfa la vecindad’ o ‘María Antonieta hace todos los papeles'", expresó.

Tras esto, los panelistas le pidieron disculpas a la actriz por el mal momento.

Revisa aquí la entrevista completa: