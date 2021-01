Eduardo de la Iglesia se quiebra en vivo al escuchar emotiva historia: "Me pego muy fuerte"

En el último capítulo de Hola Chile ocurrió una situación que emocionó profundamente al conductor del espacio. Alexander Contreras estaba haciendo un contactó con el espacio, donde les contaba sobre una terrible situación que vivió su familia, tras sufrir un accidente vehicular en la comuna de La Cisterna.

El 25 de diciembre un sujeto los embistió dándose al fuga, lamentablemente producto del impactó la madre del entrevistado murió días más tardes.

Eduardo de la Iglesia le comentó que "tu vida era perfecta. Tres segundos antes, tú podías tomarla de la mano y conversar con ella. Y en un abrir y cerrar de ojos ella ya no está. A qué voy cuando digo que es tan importante que la fiscalía se humanice y esté cerca de ustedes. No sé qué va a pasar con esta persona, si la van a encontrar, pero que el sistema te abrace es tanto o más importante que se haga justicia".

Luego agregó que "encuentro que hay una frialdad tan grande contigo. Estás sufriendo lo indescriptible. ¿A ti quién te ayuda?".

Contreras habló sobre lo difícil que ha sido la situación como familia indicando que "cada vez que hacemos algo, que mi sobrina pequeña la llama, ¿Qué le digo? ¿Dónde está su Mimí? Porque un delincuente quería salir a tomar, porque un delincuente quería pasarla bien… a él no le importó nada y hasta el día de hoy no le sigue importando".

Tras esos dichos el conductor no pudo contenerse y rompió a llorar, saliendo del pantalla por unos instantes.

Al regresar señaló que "te quiero pedir disculpas por haberme quebrado de la manera que me quebré, porque esto no se trata de mí. Se trata de hacer justicia para tu familia. Sólo que a tu madre le decían exactamente igual como le decían a la mía, ‘Mimí’, entonces me tocó muy fuerte. Te mando un abrazo lleno de amor y cariño", Finalizó el animador, quién prometió hacer un seguimiento al caso hasta que se logré la detención del culpable.