Eduardo De la Iglesia celebra sus 40 años: "En algún momento lo vi tan lejano. Hoy no sé ni como ocurrió"

El rostro de la La Red, Eduardo de La Iglesia, acaba de cumplir cuatro décadas en este mundo y decidió compartir a través de las redes sociales una profunda reflexión sobre esta nueva etapa de su vida.

El conductor de Hola Chile a través de su cuenta de Instagram comenzó señalando "Llegar a los 40. En algún momento lo vi tan lejano. Hoy no sé ni como ocurrió" .

Luego agregó "Miro hacia atrás y pienso... “que viaje hasta ahora!. Con altos y bajos, tristezas y muchas alegrías. Como todos. Anoche me puse a pensar en lo afortunado que soy, de tener a mis niños , a la Pame, a Capitán, pero principalmente soy afortunado de la vida que he vivido".

"Cada golpe, cada caída, cada error me han convertido en el ser que soy. Y cuando estoy solo y me miro al espejo soy feliz con quien soy. Intento hacer el bien, no subestimo a nadie y trato de aportar. Pensé que mi vieja estaría orgullosa de mi y feliz con la familia que hemos construido. Aún queda mucho por mejorar y crecer, pero hoy puedo decir que me siento sólido para ese nuevo paso". continuó relatando el comunicador.

De la Iglesia finalizó el profundo mensaje diciendo: "Que vengan los próximos 40, a ver si soy digno hijo de mis padres , merecedor del amor de mis hermanos, respetado por mis pares y amado por mi mujer y ejemplo de mis hijos.... De mi parte todos ellos ya tienen mi corazón hasta el día que ya no esté más aquí"