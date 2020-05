"La película que hice nunca se ha visto": David Ayer asegura que también tiene su propio director's cut de "Suicide Squad"

David Ayer se entusiasmó después de que Warner Bros. anunció que lanzará el anhelado "Snyder Cut" y lleva días pregonando con la idea de que tiene su propio director's cut del "Escuadrón Suicida" y que evidentemente no es la película que todos vimos en los cines.

El cineasta se ha mantenido firme en la convicción de que el corte que llegó a los cines no representaba la versión que tenía en su cabeza para presentar al público. Por eso, desde que se confirmó la llegada de la película de Zack Snyder al servicio de streaming HBO Max, Ayer ha ido entregando detalles de su versión de "Suicide Squad".

Un usuario le consultó sobre si el personaje de "Enchantress" supuestamente tenía un mayor desarrollo, y el cineasta sostuvo que "sí, Enchantress / June Moon tenía un arco mayor en mi corte".

Con eso confirmó la existencia de su visión sobre "Suicide Squad" y posteriormente añadió: "Claro que existe. Y esta casi completa menos unos efectos visuales".

Entonces, otro usuario dio el pie para la gran interrogante: dado el éxito del género de superhéroes, ¿por qué no estrenar su corte en HBO Max?

Ayer siguió la corriente: "Mi versión sería fácil de completar. Sería increíblemente catártico para mí. Es agotador que te pateen el cul* por una película que recibió el tratamiento de 'El joven manos de tijera'. La película que hice nunca se ha visto".

This is a good question. My cut would be easy to complete. It would be incredibly cathartic for me. It’s exhausting getting your ass kicked for a film that got the Edward Scissorhands treatment. The film I made has never been seen. https://t.co/FkeHAlNoV0